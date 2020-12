Niềm tin du lịch phục hồi !

Tôi vừa cà phê với anh bạn là giám đốc điều hành một resort 4 sao tại Bãi Sau. Anh cho hay, nhiều năm công tác trong ngành du lịch, cứ đến mùa thấp điểm (từ tháng 10 đến Tết Nguyên đán), không chỉ anh mà các DN đều nặng nỗi lo tìm kiếm nguồn khách. Đặc biệt, mùa thấp điểm năm nay gánh lo oằn hơn vì trải qua 2 lần dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng, kinh tế - xã hội cả nước chững lại, tâm lý chung của người dân vẫn e ngại dịch đồng thời cũng dè xẻn chi tiêu cho thư giãn, giải trí hơn. Nhưng thật bất ngờ, ngay khi dịch COVID-19 được kiểm soát sau lần bùng phát thứ 2 và đặc biệt sau khi BR-VT mở dịch chiến dịch kích cầu liên kết đồng loạt chuỗi dịch vụ phục vụ du lịch với nhiều gói ưu đãi tốt cho người tiêu dùng, lượng đặt phòng, dịch vụ đổ về ồ ạt. Tháng 10 và tháng 11, doanh thu và công suất phòng của resort anh tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Phân khúc khách cũng rất đa dạng, gồm cả khách lẻ, nhóm nhỏ và chủ yếu là khách đoàn nghỉ dưỡng kết hợp tổ chức hội nghị, hội thảo.

Không chỉ riêng resort nơi anh bạn tôi đang làm việc đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong mùa du lịch thấp điểm, rất nhiều cơ sở dịch vụ trên toàn tỉnh cũng thắng lớn nếu so với cùng kỳ. Báo cáo của Sở Du lịch cho thấy tháng 11, tổng lượng khách đến BR-VT đạt 1,25 triệu lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2019; doanh thu du lịch đạt 1.060 tỷ đồng, tăng 12,65% so với cùng kỳ năm 2019; công suất phòng bình quân đạt 65%.

Con số trên nói lên rằng du lịch BR-VT có nhiều ưu thế phục hồi nhanh và mạnh so với tất cả các địa phương có thế mạnh du lịch biển sau mỗi đợt dịch COVID-19 được khống chế. Trong đó, ưu thế tuyệt đối là chiều dài 300 km bờ biển cát trắng, sóng êm, khai thác được du lịch biển quanh năm duy nhất trong trong khu vực Đông Nam bộ. Hạ tầng giao thông kết nối BR-VT với khu vực Đông Nam bộ thuận tiện, lượng phương tiện đi lại dồi dào, dễ đi dễ về. BR-VT cũng có hệ thống cơ sở dịch vụ đa dạng, du khách bình dân hay cao cấp đều dễ lựa chọn nơi lưu trú, ăn uống, thư giãn… hợp túi tiền, sở thích. Bên cạnh đó, BR-VT nỗ lực từng ngày xây dựng hình ảnh đẹp từ cảnh quan, môi trường đến đẳng cấp dịch vụ, tích cực tổ chức nhiều sự kiện gây tiếng vang thu hút khách.

Những ngày đầu tháng 12, dù tình hình kinh doanh du lịch chậm lại vì những ca dương tính với visus SARS - COV2 tại TP.Hồ Chí Minh, nhưng chỉ ngay sau khi thành phố công bố đã khoanh vùng, xét nghiệm và không ghi nhận ca nhiễm mới, du lịch BR-VT đã phấn chấn trở lại. Nhiều DN chia sẻ, Noel và Tết Dương lịch mong đừng có thông tin xấu về dịch COVID-19, chắc chắn các cơ sở dịch vụ sẽ tấp nập khách về nghỉ dưỡng. Mùa kinh doanh cuối năm sẽ ấm áp, vui tươi và tràn đầy khí thế bước vào năm mới.

Tuy nhiên, để trọn vẹn hơn, BR-VT cần tiếp tục duy trì những thành quả đạt được trong công tác phòng dịch, song song với giáo dục, tuyên truyền cho cộng đồng làm du lịch ứng xử văn minh, lịch thiệp với du khách, không chèo kéo, sẵn lòng cảm ơn và nở nụ cười dù khách trả giá mà không mua hàng hoá, dịch vụ. Làm được những điều trên, tin chắc du lịch BR-VT tiếp tục ghi điểm tốt, quá trình phục hồi sau dịch COVID-19 sẽ nhanh, mạnh hơn!

TRẦN HIỀN