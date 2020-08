Tự tin, bình tĩnh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sáng 8/8, cùng với thí sinh (TS) cả nước, gần 11.500 TS của tỉnh BR-VT chuẩn bị bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại 21 địa điểm thi. 1.290 cán bộ coi thi và cán bộ giám sát đã được Sở GD-ĐT điều động phục vụ cho kỳ thi này.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên ngoài mục tiêu bảo đảm an toàn, nghiêm túc về chuyên môn, tỉnh BR-VT còn chú trọng bảo đảm an toàn về sức khỏe cho TS, giáo viên và các lực lượng tham gia. Ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh BR-VT nhấn mạnh.

Nhìn nhận vai trò quan trọng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Tài chính chuẩn bị đầy đủ kinh phí, phương tiện, thiết bị, máy móc phục vụ công tác sao in đề thi, coi thi, chấm thi. Hội đồng thi của tỉnh đã thành lập Ban sao in đề thi đặt tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, xây dựng phương án bảo đảm các khâu in, sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi được bảo mật, chặt chẽ, an toàn; Ngành phối hợp với Sở Công thương, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch cung cấp điện, bảo đảm an ninh trật tự và tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng được chú trọng. Trong thời gian kỳ thi diễn ra, trước mỗi buổi thi, TS được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, yêu cầu đeo khẩu trang để bảo đảm an toàn, phòng tránh dịch. TS có các biểu hiện bất thường về sức khỏe như ho, sốt sẽ được bố trí thi riêng tại các phòng thi dự phòng. Các biện pháp bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 như: vệ sinh khu vực thi, đeo khẩu trang, bố trí đủ nước rửa tay, đo thân nhiệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi trong các khu vực in sao đề thi, khu vực làm phách, khu vực chấm thi và các điểm thi cũng được thực hiện nghiêm túc.

Làm việc với tỉnh BR-VT về công tác chuẩn bị cho kỳ thi, Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc làm Trưởng đoàn đã nhận xét “BR-VT đã chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi”. Quyết tâm chính trị của lãnh đạo tỉnh, ngành giáo dục và các sở, ngành liên quan, vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thể hiện rất rõ trong các khâu chuẩn bị và tổ chức.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là kỳ thi của tinh thần “học gì, thi nấy”, kiểm tra kiến thức toàn diện, tránh học tủ, học lệch, bảo đảm phân luồng trong định hướng giáo dục nghề nghiệp, có tính đến việc giảm tải nội dung (giảm độ khó, độ phân hoá của đề thi) cho phù hợp với hoàn cảnh của giáo dục trong điều kiện đất nước phải phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trước ngày thi, hơn 900 ngàn TS trong cả nước đã được ngành giáo dục, các thầy cô giáo quán triệt rõ tinh thần đó.

Đó là cũng cách giúp TS ổn định tâm lý, tư tưởng, vững vàng vượt qua kỳ thi lớn.

Có con em đi thi trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên phụ huynh lo lắng là lẽ tất nhiên. Tuy nhiên, điều quan trọng với các bậc phụ huynh vào lúc này là biến nỗi lo thành sự quan tâm, chăm sóc con em ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để bảo đảm sức khỏe; Chia sẻ, động viên con em có tâm lý thoải mái, tự tin khi vào phòng thi.

Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2020 đã được bộ GD-ĐT công bố, trong đó quy định rõ những điều TS tuyệt đối không được làm trong khi thi, dẫn đến bị xử lý kỷ luật, ảnh hưởng đến kết quả thi: Không được mang điện thoại di động vào phòng thi; Không được trao đổi, quay cóp hoặc có những cử chỉ, hành vi gian lận và làm mất trật tự phòng thi. Thay vào đó, TS cần giữ sức khỏe, tinh thần thoải mái, dành thời gian đọc kỹ, ghi nhớ các quy định được làm, những điều cấm tại kỳ thi; Bình tĩnh, tự tin, chú trọng kỹ năng làm bài bài, hướng đến một kết quả tốt nhất.

Đến nay, tỉnh BR-VT chưa ghi nhận ca mắc COVID-19. Qua rà soát TS tham dự Kỳ thi THPT 2020 cũng chưa có ca nào thuộc diện F1, F2. Đây là điều kiện thuận lợi để các em TS có một tâm thế tự tin, bình tĩnh để hoàn thành kỳ thi tốt nhất.