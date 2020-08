Tập trung giải pháp phục hồi kinh tế

Theo Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 ngày càng nghiêm trọng hơn đối với kinh tế thế giới. Nhiều nước đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đa chiều, phức tạp. Xu hướng kinh tế toàn cầu các tháng cuối năm 2020 và năm 2021 không rõ ràng, ẩn chứa nhiều rủi ro, phục hồi kinh tế sẽ cần nhiều thời gian và phụ thuộc nhiều vào diễn biến dịch bệnh và mức độ thành công trong kiểm soát dịch của từng quốc gia và toàn thế giới.

Riêng đối với Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp kịp thời, toàn diện hỗ trợ hiệu quả cho người dân, DN chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các chính sách về huy động vốn đầu tư toàn xã hội gồm giải ngân vốn đầu tư công, thu hút vốn đầu tư tư nhân, vốn FDI, chính sách thúc đẩy nhu cầu trong nước, xuất nhập khẩu… được triển khai hiệu quả, góp phần duy trì tăng trưởng dương của nền kinh tế và là động lực tăng trưởng cho giai đoạn tới. An sinh xã hội được bảo đảm, ổn định an ninh trật tự, đời sống của nhân dân.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận định rằng, dịch COVID-19 tái phát trở lại trong cộng đồng, diễn biến nhanh, phức tạp trong thời gian ngắn, với nguy cơ lây nhiễm cao trên diện rộng đang tác động mạnh đến nền kinh tế và toàn xã hội. Vì vậy nhiều DN sẽ tiếp tục sẽ gặp khó khăn trong thời gian tới.

Tại tỉnh BR-VT, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chấp nhận hy sinh một phần lợi ích kinh tế để bảo đảm an toàn tuyệt đối sức khỏe và tính mạng cho nhân dân. Vì vậy kinh tế của tỉnh những tháng đầu năm đã có sự suy giảm. Nhiều DN phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động để duy trì sản xuất; các DN sử dụng lao động nước ngoài gặp khó khăn do các chuyên gia, lao động quản lý, lao động kỹ thuật bị hạn chế đi lại và xuất nhập cảnh dẫn đến tình trạng thiếu nhân sự. Hoạt động du lịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất, doanh thu 6 tháng đầu năm đã giảm 52,04% so cùng kỳ.

Do vậy để giảm thiểu thiệt hại về kinh tế do tác động của đại dịch COVID-19, tháo gỡ khó khăn cho các DN và ổn định đời sống dân cư, những tháng tới tỉnh BR-VT phải tập trung mọi nguồn lực và giải pháp để khôi phục và phát triển kinh tế. Theo đó, nhiệm vụ trước mắt và ưu tiên hàng đầu hiện nay là cần tập trung mọi nguồn lực, về tài chính, máy móc, trang thiết bị, vật tư… để phòng, chống, kiểm soát tốt dịch COVID-19, không để dịch lây lan rộng, bảo đảm an toàn và ổn định tâm lý nhân dân.

Cùng với đó là các giải pháp của tỉnh về việc giảm lãi suất, hỗ trợ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho DN, người dân tiếp cận các nguồn tín dụng. Tập trung các giải pháp về an sinh xã hội, lao động, việc làm. Có chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các ngành giao thông, du lịch như miễn, giãn, khoanh nợ, giảm thuế. Tập trung xử lý các điểm nghẽn, nút thắt về đất đai, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng các dự án. Tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới, vừa giúp kích cầu nền kinh tế, vừa giúp tiêu thụ nguyên vật liệu và giải quyết vấn đề việc làm. Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội cho các tháng cuối năm 2020 và năm 2021.

PHƯƠNG ANH