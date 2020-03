Nghĩa cử trong mùa COVID

Giữa tuần qua, các Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và Đỗ Xuân Tuyên đã cùng tham gia hiến máu tình nguyện với khoảng 100 CBCCVC cơ quan Bộ Y tế nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Tháng Thanh niên 2020.

Việc các Thứ trưởng Bộ Y tế trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch COVID-19 đang vô cùng phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là một minh chứng cho sự cần thiết của công tác vận động hiến máu ở thời điểm này. Khi mà trong suốt gần 10 ngày qua (từ ngày 7/3 đến nay), đã có 70 lịch hiến máu với khoảng 12.000 đơn vị máu trong tháng 3 bị hoãn.

“HIẾN MÁU AN TOÀN - ĐỪNG NGẠI COVID” là khẩu hiệu của cuộc vận động rộng khắp trên toàn quốc trong khi chủ trương hạn chế tụ tập đông người, hạn chế dịch chuyển với phương châm: “Ai ở đâu, ở nguyên đấy” nhằm tránh lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, với việc các điểm hiến máu đều buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chí 3A: An toàn cho người hiến máu; An toàn cho người nhận máu và An toàn cho nhân viên y tế thì việc hiến máu trong mùa dịch là không quá đáng lo ngại. Chưa kể, từ trước Tết Nguyên đán đến nay, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, lượng máu dự trữ đang bị thiếu hụt, chỉ đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu.

Tại buổi hiến máu cùng các cán bộ, công nhân viên của cơ quan Bộ Y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã nhấn mạnh: “Bên cạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện lên kế hoạch sử dụng nguồn máu và chế phẩm máu tiết kiệm, hợp lý trong các trường hợp cần thiết truyền máu và chế phẩm máu, bảo đảm an toàn người bệnh trong công tác điều trị nói chung và truyền máu nói riêng; đồng thời phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân tham gia hiến máu”. Thứ trưởng đề nghị, các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện; làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tổ chức tốt an toàn truyền máu; bảo đảm thực hiện chế độ hỗ trợ người hiến máu đúng quy định, đồng thời nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân trong việc hiến máu nhân đạo, đề cao và phát huy nghĩa cử nhân ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Tại BR-VT, ngay sau khi được phát động bởi LĐLĐ tỉnh, cuối tuần qua, đã có 400 CBCCVC, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện. Nhằm bảo đảm an toàn, phòng lây nhiễm COVID-19, tiêu chí 3A đã được tuân thủ triệt để. Người hiến máu được chia ra từng nhóm nhỏ không quá 50 người để lấy máu theo từng đợt, tránh tụ tập đông người. Từng cá nhân tham gia hiến máu còn được đo thân nhiệt trước khi làm thủ tục đăng ký hiến máu, được yêu cầu đeo khẩu trang y tế và rửa tay sát khuẩn (do ban tổ chức chuẩn bị) trước và sau khi hiến máu. Không những vậy, người tham gia hiến máu còn được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc với nhiều người khi đến khu vực hiến máu.

Vừa bước ra khỏi khu vực hiến máu, anh Nguyễn Ngọc Đông, công nhân lao động tại KCN Đông Xuyên, TP.Vũng Tàu nói, anh biết đến thông tin hiến máu nhân đạo qua trang facebook cá nhân của một người bạn. Anh đã tình nguyện tham gia và hiến 250ml/đơn vị máu. Anh Đông cho biết, việc tham gia hiến máu còn giúp anh hiểu biết thêm về kiến thức bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch COVID và anh sẵn sàng cho đi những giọt máu của mình khi có ai đó cần. “Nếu bạn còn băn khoăn vì chưa chắc chắn được rằng, hiến máu có nguy cơ lây nhiễm COVID hay không thì tôi có thể khẳng định rằng, rất an toàn nếu chúng ta tuân thủ đúng tiêu chí 3A. Hiện chưa có bằng chứng nào chứng tỏ dịch COVID lây qua đường máu. Hơn nữa, những người tham gia hiến máu được khám sàng lọc để loại trừ nguy cơ này”, anh Đông khẳng định.

Mỗi chúng ta hãy sẵn sàng đăng ký hiến máu nếu có đủ điều kiện sức khỏe, thường xuyên tăng cường thể lực và có lối sống lành mạnh để có thể tham gia hiến máu định kỳ cũng như vận động đồng nghiệp, gia đình, cộng đồng cùng hiến máu để bảo đảm an toàn về máu tại các cơ sở y tế. Những giọt máu hồng càng có ý nghĩa, giá trị hơn ở thời điểm này, khi cả nước đang trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 đầy căng thẳng.

THẢO LINH