Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài, sau khi các phương tiện truyền thông phản ánh việc một số cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch ở các địa phương từ chối phục vụ, tẩy chay, kỳ thị du khách nước ngoài do lo ngại dịch COVID-19.

Để kịp thời chấn chỉnh, giữ gìn hình ảnh đất nước, con người, điểm đến du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện, hiếu khách, Thủ tướng yêu cầu các địa phương chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, không phân biệt đối xử đối với khách du lịch; Chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch nước ngoài.

Những ngày gần đây, câu chuyện một du khách nước ngoài tới Ninh Bình đã “phát khóc” vì đi tới 6 khách sạn đều bị từ chối cho thuê phòng do lo ngại dịch COVID-19, thu hút sự quan tâm của dư luận. Người đồng tình thì cho rằng các khách sạn lo sợ, từ chối du khách là đúng. Người phản đối thì lại nói ứng xử như vậy là bất nhẫn, không phù hợp với tính nhân văn, mến khách của người Việt chúng ta. Trong giới kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn thì nổi lên một sự “lăn tăn”: từ chối du khách Tây thì mang tiếng kỳ thị, sợ khi dịch qua đi, họ sẽ một đi không trở lại Việt Nam. Nhưng nếu tiếp nhận phục vụ thì sợ dịch bệnh lây lan. Nỗi sợ ấy còn truyền sang các dịch vụ khác như phòng tập thể hình, quán bar, cà phê… khiến những nơi này cũng nói “không” với du khách Tây khi họ có nhu cầu.

Trong bối cảnh đó, những người làm công tác du lịch trong cả nước chia sẻ một cách làm hay của tỉnh Quảng Nam để giữ chân du khách quốc tế trong mùa dịch COVID-19. Đó là bố trí một nơi lưu trú cho khách nước ngoài nếu lỡ đến Quảng Nam mà không tìm được chỗ ở.

Tin cho biết, tỉnh Quảng Nam quyết định sử dụng khách sạn Hội An Beach Resort tiêu chuẩn 4 sao, sát biển Cửa Đại và cách phố cổ Hội An 4km với 121 phòng để cách ly, lưu trú an toàn cho du khách nước ngoài từng tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2. Tỉnh cũng tăng cường công tác truyền thông, gửi đến du khách nước ngoài thông điệp địa phương này không có sự không kỳ thị, tẩy chay du khách mà luôn phục vụ với tất cả sự thân thiện và hiếu khách, an toàn và có tổ chức. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã dành thời gian để ký từng lá thư, gửi đích danh đến du khách nước ngoài thuộc diện cách ly 14 ngày ở địa phương để truyền đi thông điệp ấy. “Họ đi du lịch và rơi vào sự cố mà không ai mong muốn, vì vậy trách nhiệm của chúng ta lúc này là phải phục vụ họ để giữ hình ảnh cho người Hội An, người Quảng Nam”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân chia sẻ.

Cách làm của tỉnh Quảng Nam gợi ý về một giải pháp “hợp tình, hợp lý” cho các địa phương, đó là vừa bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 nhưng vẫn không đẩy du khách vào tình cảnh “không chốn nương thân”.

Diễn biến nhanh và phức tạp của dịch COVID-19 những ngày qua đặt nước ta trước những áp lực mới trong việc kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng. Thực tế này đòi hỏi mỗi người dân nghiêm ngặt, quyết liệt hơn trong phòng chống dịch. Thế nhưng, bảo vệ mình trước dịch COVID-19 không đồng nghĩa với tẩy chay, kỳ thị du khách. Việc lạnh lùng, thẳng thừng từ chối không tiếp nhận khách nước ngoài của một số khách sạn, nhà nghỉ là hành xử duy lý cực đoan, không thể hiện sự thân thiện, chân thành của người Việt.

Ngành du lịch và các địa phương đã đầu tư không ít công sức, tiền của cho công tác quảng bá và xúc tiến du lịch mới có được danh tiếng “Việt Nam điểm đến thân thiện, an toàn”, mới thu về “trái ngọt” là đón 18 triệu lượt khách quốc tế năm 2019, thu về 726.000 tỷ đồng. Việc một số khách sạn từ chối tiếp nhận lưu trú, không chỉ đẩy du khách vào cảnh tiến thoái lưỡng nan mà rất có thể dẫn tới một hệ quả không hay, đó là khi dịch bệnh qua đi, ngành du lịch sẽ phải bắt tay làm lại từ đầu để chinh phục, thu về thiện cảm của du khách với đất nước và con người Việt Nam.

Hãy chứng tỏ để du khách và cộng đồng quốc tế nhìn thấy một Việt Nam quyết liệt, khẩn trương trong khống chế dịch bệnh nhưng cũng rất bao dung, tình người trong đón tiếp du khách quốc tế, bè bạn năm châu.

HẢI LĂNG