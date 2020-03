Cẩn trọng trước thông tin trên mạng xã hội

Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội Facebook, Fanpage xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận. Điển hình ngày 5/3 trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin “gia đình chủ quán bánh khọt Gốc vú sữa bị đưa đi cách ly”. Tiếp theo đó, ngày 6/3 trên nhóm Zalo “Hợp tác xã - Melody” xuất hiện tin nhắn với nội dung:

“Bị thật rồi, chung cư Melody, người Trung Quốc, 12 giờ đêm hôm qua phải khử trùng cả chung cư, mấy đứa làm sàn dưới đó cũng không dám xuống làm nữa...”. Tương tự, cũng trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm theo hình ảnh chi tiết về thân nhân của 2 công dân Phường 11 và 1 công dân Phường 10 từ Vĩnh Phúc đến Vũng Tàu làm ảnh hưởng đến đời sống riêng tư và công việc của những người có tên trong danh sách. Rõ ràng, đây là những hành vi “ tát nước theo mưa” đáng lên án, thiếu ý thức trách nhiệm, ý thức công dân trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Thống kê của Bộ Công an cho thấy, từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19 đến nay, công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đã xác minh, làm việc với 654 trường hợp đưa tin sai sự thật về COVID-19; xử phạt vi phạm hành chính hơn 146 người.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, đang tác động toàn diện tới kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống của Nhân dân, có thể kéo dài, khó dự đoán chính xác thời gian kết thúc. Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ lớn lây lan dịch bệnh và đang ở trong giai đoạn cần tập trung cao độ để kiểm soát lây nhiễm. Trong thời điểm khó khăn và phức tạp này, Bộ Chính trị kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn, sớm ổn định và phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Rõ ràng trong khi cả nước, các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương đang gồng mình chống dịch thì các chủ trang Facebook, Zalo lại chia sẻ những thông tin vô trách nhiệm nhằm mục đích câu view, câu like gây hoang mang, gây bất ổn trong dư luận. Do đó, để ngăn chặn tình trạng này và hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Chính trị, người dân nên cảnh giác, thận trọng trước khi chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội. Đặc biệt cần hết sức cảnh giác khi tiếp cận những thông tin được đăng tải từ những trang không chính thống, giả mạo hoặc do cá nhân, phần tử xấu lập ra. Để phân biệt được đâu là thông tin chính thống, đâu là trang giả mạo, thông tin sai sự thật thì người dân chỉ nên coi nguồn tin được đăng tải trên các trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan, tổ chức Nhà nước. Về phía chính quyền địa phương, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là nâng cao ý thức của các tầng lớp Nhân dân trong việc sử dụng các trang mạng xã hội hiện nay.

