Tỉnh BR-VT có nhiều cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp, cảng biển, dầu khí, du lịch, thương mại, đầu tư xây dựng, khai thác và chế biến hải sản… thường xuyên thu hút hàng chục ngàn lao động và người thân của họ từ các địa phương khác đến cư trú, tìm kiếm việc làm trên địa bàn. Vì vậy, phát sinh nhu cầu về chỗ thuê ở trọ của số người nhập cư này. Trong đó, nhiều địa bàn dân cư có khu nhà trọ quy mô từ 5-10 phòng cho thuê trở lên.

Các khu nhà trọ là nơi có số đông người không thân thuộc cùng sinh sống, sinh hoạt trong cùng không gian chật hẹp, nên thường xảy ra các mâu thuẫn, va chạm với nhau trong quá trình lưu trú. Thực tế cho thấy, nhiều khu nhà trọ không được chính quyền địa phương quản lý tốt, dễ phát sinh nên các tệ nạn xã hội làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Vì vậy, việc xây dựng các khu nhà trọ văn minh - an toàn là vấn đề cần được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương quan tâm.

Theo đó, có thể nghiên cứu thiết lập bộ tiêu chí khu nhà trọ văn minh - an toàn trên phạm vi toàn tỉnh, cụ thể: Về quy mô, có từ 5 phòng cho thuê trở lên. Đất xây dựng khu nhà trọ phải phù hợp quy hoạch, không có tranh chấp về đất đai; không vi phạm hành lang bảo vệ các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu vực cần bảo vệ theo quy định pháp luật; không thuộc khu vực có nguy cơ bị ngập nước, ô nhiễm từ các nguồn chất thải.

Về tiêu chí phòng trọ, diện tích tối thiểu mỗi phòng không dưới 10m2, diện tích bình quân sử dụng từ 3-5m2/người và bảo đảm các yêu cầu về thông gió và chiếu sáng tự nhiên, không thấm, dột, ngập nước; nhà vệ sinh kín đáo, sạch sẽ, ngăn mùi; lối đi chung trong khu nhà trọ bảo đảm khoảng cách không xảy ra va chạm giữa người với người, giữa xe đạp, xe máy...

Về tiêu chí an ninh trật tự và vệ sinh môi trường, không để xảy ra các hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng các chất ma túy; không chứa đựng các vật phẩm gây cháy, nổ và bảo đảm các điều kiện về PCCC; không để xảy ra tình trạng trộm cắp, cờ bạc, mê tín dị đoan, tổ chức ăn uống, mở nhạc ồn ào, uống rượu bia say xỉn, cãi vã, đánh nhau và các hành vi gây rối trật tự công cộng khác; cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh, hệ thống thoát nước thải, nơi tập kết chất thải rắn bảo đảm vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường.

Về tiêu chí văn hóa, có không gian sinh hoạt chung, bảo đảm đủ cho số lượng người ở trọ cùng tham gia sinh hoạt khi cần thiết như họp mặt, văn nghệ, thể thao vào các ngày nghỉ, lễ, Tết... Về tiêu chí chấp hành pháp luật, chủ nhà trọ phải thực hiện đăng ký kinh doanh nhà trọ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kinh doanh theo quy định của pháp luật, xây dựng nội quy khu nhà trọ và phổ biến cho người ở trọ thực hiện, thu tiền điện, nước theo đúng quy định của Nhà nước; đối với người ở trọ phải khai báo tạm trú, tạm vắng đầy đủ, đúng thời hạn, thực hiện tốt nội quy khu nhà trọ và quy định pháp luật về an ninh trật tự.

Nhằm tổ chức thực hiện bộ tiêu chí khu nhà trọ văn minh - an toàn đạt hiệu quả cao, cùng với công tác tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ, người thuê ở trọ tự giác thực hiện, chính quyền và công an cơ sở phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh việc thực hiện các tiêu chí; xử phạt các hành vi vi phạm hành chính theo quy định, kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi có dấu hiệu tội phạm; có hình thức động viên, khen thưởng phù hợp đối với chủ nhà trọ và người thuê trọ thực hiện tốt các tiêu chí khu nhà trọ văn minh - an toàn. Mặt khác, đưa việc thực hiện bộ tiêu chí này trở thành chỉ tiêu thi đua xây dựng địa bàn dân cư văn hóa, an ninh trật tự ở từng khu phố và cấp xã, phường, thị trấn.

GIA BẢO