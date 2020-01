“Một ao ước nho nhỏ cho năm 2020, với tôi, đơn giản là sự sẻ chia ý tưởng sống đẹp, sống ý nghĩa - qua những trang sách, những cuộc chuyện trò, để có thể tác động đến suy nghĩ, sự nhận biết và đem lại sự thay đổi trong bản thân những người mà chúng tôi tìm gặp, kết nối”, chị Lê Bích Hạnh, Giám đốc Công ty CP Đào tạo và truyền thông Việt Nam cho hay.

Là một trong những người đầu tiên đặt vào khuôn viên Đường sách Vũng Tàu thư phòng bé xinh mang tên “Thư viện Thân thiện Books & Tea”, chị dường như đã rất hạnh phúc khi mỗi ngày được đón thêm một người yêu sách, thu vén quỹ thời gian để đọc một truyện ngắn, cảm nhận một bài thơ, tra cứu sự kiện lịch sử, tìm hiểu hiện tượng thiên nhiên-môi trường, hoặc thưởng thức giai điệu ngân nga trong bản hòa tấu violon mà cô giáo dạy đàn và các em học trò bé nhỏ của cô biểu diễn phục vụ mỗi tối thứ sáu hàng tuần, vốn cũng là những vị khách tí hon yêu sách, từng đến với Thư viện Thân thiện Books & Tea.

Những kệ sách còn thơm mùi giấy mới như ngày càng dày thêm tại Khu vực Đường sách Vũng Tàu như sứ mệnh “Khơi nguồn cảm hứng đọc” mà chính quyền địa phương đã gửi gắm và kỳ vọng. Ngay trong những ngày đầu năm mới 2020, khá nhiều bạn trẻ đến đây đọc sách, nghe nhạc, thưởng trà. Có hôm lại còn mang cả cọ, bột màu, giá vẽ đến sáng tác tranh, khiến không gian ấm áp của Thư viện Thân thiện Books & Tea, Hoàng Cương Books Store… dường như đẹp hơn lên, lắng dịu một nốt trầm giữa phố thị ồn ã.

Cũng từ phòng đọc bé nhỏ này, nhóm “Youth of Vung Tau” qua sự kết nối của bạn Trần Ngọc Thu Trang, sinh viên năm nhất Đại học Quốc tế Tokyo (TIU) vừa trở về từ Nhật Bản trong kỳ nghỉ Tết, xây dựng ý tưởng và tổ chức thành công chương trình “Người mang Tết về” cho Xuân Canh Tý 2020. Chiếc bánh chưng, cây giò chả, hộp mứt, gói trà… trở thành những món quà Tết hết sức ý nghĩa. Chính các bạn trẻ đã góp tiền làm thêm, tiền tiết kiệm, rồi còn tự tay giã giò, đãi đậu, gói, nấu và chia đến từng nhà cùng những lời hỏi han chân tình, ấm áp. Đêm giao thừa của những người lao động nghèo, người già neo đơn đã bớt đi sự lẻ loi, đơn độc. Với các bạn trẻ, khi trao đi tấm lòng, nhận về sự cảm động, biết ơn, cũng là lúc họ nhận ra giá trị nhân văn to lớn của lẽ đời – sống là cho, là chia sẻ. “Tất cả những điều đó, em đọc được ở các trang sách, ở lối sống của thầy cô, cha mẹ, và của những người bạn ngay bên cạnh em”, một thành viên của “Youth of Vung Tau” thổ lộ.

Một nữ Chủ tịch UBND huyện trong đêm cuối năm đến thăm, chúc Tết các phạm nhân trại tạm giam đứng chân trên địa bàn huyện cũng chia sẻ mong ước về một sự trở về an yên, phục thiện cho những người lầm đường, lạc lối. Chị tâm niệm, ở mỗi con người đều có phần thiện, phần tốt đẹp, cần khơi gợi để phần thiện lớn dần lên, đẹp hơn lên, lấn át cái tà, cái xấu. Muốn vậy phải có sự động viên, hỗ trợ, uốn nắn kịp thời và có cả sự vị tha, tin tưởng. Và một khi cái đẹp được khơi dậy, từ nhận thức, hành vi văn hóa, lối sống, cách cảm, cách nghĩ thật sự thấu đáo về cuộc sống, đó sẽ chính là những mầm thiện làm thay đổi tích cực ngay trong bản thân từng con người, từng gia đình, và lan tỏa trong cộng đồng.

Mầm thiện là nền tảng tinh thần trong đời sống của bản thân mỗi con người. Mầm thiện không quá xa vời, cao siêu mà đang ở rất gần khi chúng ta làm điều hay, việc tốt. Mầm thiện nảy nở thành cây nhân cách, đạo đức. Nó không chỉ giúp con người tự hoàn thiện và nâng cao giá trị bản thân mỗi người mà còn giúp làm thay đổi diện mạo tinh thần của cả cộng đồng.

Mầm thiện là khởi nguồn của hạnh phúc. Năm 2020 hay cả thập kỷ này, mầm thiện luôn khẳng định giá trị trường tồn, vĩnh cửu.

GIA AN