Để ai cũng có Tết ấm

Tranh thủ tráng mẻ bánh để kịp nắng, dì Trần Thị Chín, ấp An Hòa, xã An Ngãi, huyện Long Điền chạy ra UBND xã để nhận quà Tết do Ban công tác từ thiện tỉnh trao tặng. Quà gồm dầu ăn, bánh, kẹo, mứt Tết… “Từ bữa đến giờ nhận nhiều quà lắm, Tết năm nay xôm hơn bởi cũng đầy đủ các món rồi”, dì Chín khoe.

Đối với chị Nguyễn Thị Thủy (32, ấp Tiến Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) thì đây là cái Tết vui nhất vì gia đình được đón Tết ở nhà mới. Đây là ngôi nhà do Báo BR-VT vận động Hội Golf, Công ty CP DIC số 4, Công ty Honda Ô tô Vũng Tàu tài trợ. Trong ngôi nhà còn thơm nồng mùi vôi mới, chị Thủy đã rất cảm động bởi nỗi lo về nhà ở đã được các DN chung tay sẻ chia, để mẹ con chị đón một cái Tết ấm áp hơn, trọn vẹn hơn.

Dì Chín, chị Thủy chỉ là 2 trong số rất nhiều người nghèo trên địa bàn tỉnh nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia từ DN, cộng đồng để có một cái Tết vui tươi và đủ đầy hơn. Tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ vào tháng 12/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: “Các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể phải quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo, không để người nghèo nào trên cả nước đứt bữa trong dịp Tết, dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng phải lo cho các gia đình được đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Phải lo Tết Nguyên đán cho người dân theo tinh thần đã chăm lo tốt thì vẫn cần cố gắng làm tốt hơn”. Với tinh thần này, đã thành thông lệ hàng năm, vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đặc biệt là “không để người nghèo không có Tết”, ngay từ đầu tháng 12/2019, ngoài nguồn ngân sách chi hỗ trợ Tết của tỉnh, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các địa phương, sở, ban, ngành đoàn thể tập trung mọi nguồn lực, vận động các DN để cùng chung tay lo Tết cho người nghèo. Không chỉ vậy, trong những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý này, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành còn tổ chức nhiều đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo vượt khó, những người có hoàn cảnh không may, bất hạnh… Bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, các địa phương, ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội cũng không hẹn mà cùng “nối vòng tay lớn”, có sự chủ động trong việc tìm kiếm các nguồn tài trợ để chăm lo Tết cho bà con với tất cả tấm lòng thơm thảo, tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”. Trong nỗ lực chung đó, các hoạt động vì người nghèo và người lao động của các địa phương, đơn vị, DN, tổ chức… là rất đáng ghi nhận. Nhiều cảnh ngộ thương tâm đã được chăm sóc với những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đầy trách nhiệm và tình thương của cả cộng đồng.

Tuy nhiên, đâu đó trên địa bàn tỉnh, những đối tượng cần được chăm sóc, giúp đỡ trong dịp Tết cổ truyền vẫn còn rất lớn. Do vậy, để ai cũng có Tết, việc ngành LĐTB&XH cũng như chính quyền địa phương cần xem xét thật cụ thể, thật sát đúng các đối tượng. Đặc biệt, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau không thể chỉ bằng những suất quà, mà người nghèo rất cần sự đồng hành, chia sẻ trong cuộc sống. Đó chính là sự chia sẻ cần có mà xã hội cùng đồng lòng, chung tay.

NGÔ GIA