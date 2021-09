Khán giả trở lại với giải bóng đá Ngoại hạng Anh như thế nào?

Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng hình ảnh những khán đài đầy ắp khán giả cổ vũ cuồng nhiệt của bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải mới 2021/2022 thực sự khiến người hâm mộ toàn cầu phải ngưỡng mộ. Vậy khán giả đã trở lại với giải Ngoại hạng Anh như thế nào?

Khán giả sát khuẩn tay trước khi vào sân theo dõi trận đấu tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh.

Nhờ tiêm vắc xin cho toàn dân đạt tỷ lệ cao, giải Ngoại hạng Anh đã có thể đón chào sự trở lại của người hâm mộ trên khắp các khán đài. Tuy nhiên, giải đấu vẫn áp dụng các quy định phòng, chống dịch nghiêm ngặt để bảo đảm không xảy ra tình trạng lây nhiễm trầm trọng.

Có thể nói, Ngoại hạng Anh là một trong số ít các giải đấu ở châu Âu được phép đón khán giả trở lại sân đông nhất. Hiển nhiên thì sự an toàn của mọi người là ưu tiên của ban tổ chức và Ngoại hạng Anh đã tạo ra các giao thức trong ngày thi đấu để giúp giữ an toàn cho tất cả. Người hâm mộ được yêu cầu tuân thủ quy tắc ứng xử và làm theo hướng dẫn trong sân.

Ở đây, các giao thức trong ngày thi đấu bao gồm việc áp dụng chứng nhận tình trạng COVID-19, nghĩa là từ đầu mùa giải 2021/2022, tất cả người hâm mộ phải chứng minh được họ đã được tiêm phòng đầy đủ hoặc đã nhận được kết quả xét nghiệm âm tính trong 48 giờ trước đó.

Cụ thể hơn, mỗi người hâm mộ cần xin chứng nhận từ Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS) trên ứng dụng hoặc trang web NHS. Chứng nhận tình trạng COVID-19 ở đây là người hâm mộ phải cung cấp bằng chứng chi tiết về việc tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm thông qua NHS. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh cũng đã làm việc với các CLB để tiến hành việc kiểm tra tình trạng COVID-19 nhằm giúp mọi người hoàn chỉnh các quy trình mà không bị gián đoạn và an toàn tối đa có thể. Ngoài ra, mỗi CLB cũng đặt ra các yêu cầu hoặc hướng dẫn riêng và người ủng hộ cần hiểu và tuân theo các hướng dẫn này.

Đối với những trường hợp chưa thể tiêm vắc xin vì lý do y tế, họ cần liên hệ với CLB của mình để biết thêm thông tin về các yêu cầu cho từng trận đấu cụ thể trong khoảng thời gian đầu mùa giải bởi giữa các CLB sẽ có những yêu cầu khác nhau và có thể thay đổi theo thời gian. Điều quan trọng là việc xét nghiệm PCR là không cần thiết nếu muốn tham dự các trận đấu và người hâm mộ được khuyến cáo không đến sân nếu có bất kỳ triệu chứng nhiễm COVID-19 nào.

Còn trong trường hợp không thể cung cấp bằng chứng về việc chủng ngừa, người hâm mộ sẽ chứng minh họ có kết quả xét nghiệm COVID-19 nhanh trong 48 giờ trước khi bắt đầu. Việc xét nghiệm COVID-19 nhanh có sẵn tại các hiệu thuốc hoặc trung tâm y tế địa phương. Cũng vì thế, riêng với những người từ 18 tuổi trở xuống, họ chỉ cần xét nghiệm COVID-19 nhanh trước khi tham dự một trận đấu.

Theo ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh, không như những mùa giải trước, do tình hình dịch bệnh chưa hoàn toàn được kiểm soát, người hâm mộ sẽ phải đến sân theo đúng thời gian được in trên vé hoặc có trong xác nhận đặt vé trước. Cụ thể họ phải đến sân trước khi trận đấu bắt đầu ít nhất 30 phút và nên dành thời gian đó để thực hiện bất kỳ kiểm tra an ninh hoặc sàng lọc COVID-19 bổ sung nếu được yêu cầu.

Và theo hướng dẫn của Chính phủ Anh, tất cả những người hâm mộ từ 11 tuổi trở lên đều phải đeo khẩu trang khi vào các khu vực trong nhà, trừ khi ăn uống hoặc ở những nơi được miễn. Như vậy, ở trên sân từ đầu mùa giải đến nay, chúng ta cũng được thấy phần lớn người hâm mộ đều không đeo khẩu trang khi họ ngồi trên khán đài.

Dĩ nhiên, không bắt buộc phải đeo khẩu trang không có nghĩa người hâm mộ không phải tuân thủ các quy định phòng dịch khác, như tuân theo quy tắc ứng xử của người hâm mộ; thường xuyên rửa tay hoặc sát khuẩn; tránh ôm hôn, bắt tay và tiếp xúc gần với những người hâm mộ khác nếu có thể; chỉ ngồi ở ghế của mình; tuân theo hệ thống di chuyển một chiều trong toàn bộ sân vận động và tuân theo bất kỳ bảng chỉ dẫn nào khác; thực hiện theo bất kỳ hướng dẫn nào do quản lý hoặc nhân viên sân vận động đưa ra; tránh tụ tập thành các nhóm lớn trước hoặc sau các trận đấu, đặc biệt là ở khu vực lân cận cổng và lối vào của sân, hoặc ở các khu vực đông đúc khác.

Bên cạnh đó, mỗi đội bóng cũng có một số lưu ý dành cho người hâm mộ như theo hướng dẫn của Chính phủ Anh, họ cần biết các nguyên nhân lây nhiễm COVID-19 như thế nào, vì thế, họ cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung để giữ an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Ngoài ra, họ được yêu cầu không di chuyển xung quanh chỗ ngồi mà không có lí do chính đáng, và đặc biệt không được tiến về phía trước khán đài trong thời gian các cầu thủ khởi động, khi ghi bàn hoặc trong những thời điểm quan trọng khác của trận đấu.

Nếu có thể, tránh tiếp xúc trực tiếp với những người hâm mộ khác và cố gắng chuẩn bị cho trường hợp rời sân không trùng với mọi người để tránh bị dồn ứ tại các lối ra vào. Quan trọng không kém, người hâm mộ nên tiếp tục theo dõi những hướng dẫn sức khỏe cộng đồng mới nhất để cập nhật thông tin về tình hình dịch COVID-19.

MẠNH HÀO