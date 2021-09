Thử thách mới cho Ronaldo và Messi

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Champions League vòng bảng lượt 2

23h45, 28/9: Ajax vs Besiktas (Bảng C); Shakhtar Donestk vs Inter Milan (D). 02h00, 29/9: PSG vs Man City (A); Leipzig vs Club Brugge (A); Milan vs Atletico Madrid (B); Porto vs Liverpool (B); Dortmund vs Sporting Lisbon (C); Real Madrid vs Sheriff (D)

23h45, 29/9: Atalanta vs Young Boys (F); Zenit vs Malmo (H). 02h00, 30/9: Bayern Munich vs Dinamo Kiev (E); Benfica vs Barcelona (E); MU vs Villarreal (F); Salzburg vs Lille (G); Wolfsburg vs Sevilla (G); Juventus vs Chelsea (H).