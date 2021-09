Tam tấu MNM lạc nhịp

Đúng với tính chất của giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu, lượt trận đầu tiên của Champions League 2021/22 đã diễn ra với đầy rẫy bất ngờ và sự điên rồ.

Bộ ba Messi, Mbappe và Neymar chơi chưa được tốt trước Club Brugge.

Ngoại hạng Anh có mình MU thua trận

Sau chiến thắng tưng bừng trước Newcastle tại Ngoại hạng Anh, MU với sự thăng hoa của Cristiano Ronaldo được dự báo sẽ “dạo chơi” trên sân của Young Boys. Thế nhưng, thực tế lại khác xa so với tưởng tượng khi Quỷ đỏ thua ngược cay đắng 1-2 trước đại diện của Thụy Sỹ, bất chấp Ronaldo tiếp tục khai hỏa.

Tâm điểm chỉ trích được đổ dồn vào HLV Ole Gunnar Solskjaer khi ông đưa ra quyết định thay Ronaldo bằng Jesse Lingard, để rồi chính cầu thủ chạy cánh này thực hiện “đường kiến tạo” cho Young Boys ghi bàn quyết định ở phút 90+5. Một sự lựa chọn mạo hiểm của Solskjaer và diễn biến sau đó đã không thể giúp ông được tung hô là bậc thầy chiến thuật, thay vào đó, nhận vô vàn công kích từ người hâm mộ.

Trái ngược với MU, đội bóng cùng thành phố của họ Man City đã trải qua 90 phút tưng bừng trên sân nhà Etihad ở cuộc đọ sức với RB Leipzig. Hai đội bóng này đã tạo ra màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn với 9 bàn thắng được ghi, và phải tới khi Angelino bị truất quyền thi đấu ở phút 79, Leipzig mới thực sự đầu hàng trước nhà đương kim vô địch nước Anh. Dù vậy, đây vẫn là màn trình diễn đáng ngợi khen của Leipzig, đặc biệt là tiền vệ trẻ Christopher Nkunku với cú hat-trick tuyệt vời.

Ngoài Man City, 2 đại diện còn lại của Ngoại hạng Anh cũng bỏ túi 3 điểm đầu tiên tại Champions League, đó là Chelsea và Liverpool. Trong khi The Blues vượt qua Zenit 1-0 nhờ bàn duy nhất của tiền đạo Romelu Lukaku, thì The Reds toát mồ hôi mới đánh bại được Milan 3-2. Đoàn quân của Jurgen Klopp đã thi đấu hứng khởi ở đầu trận, song việc hàng tiền vệ mất kiểm soát cộng thêm tuyến dưới lỏng lẻo suýt chút nữa khiến họ phải trả giá đắt.

Real Madrid là anh cả của La Liga

Real là đội duy nhất của La Liga biết thắng ở lượt trận đầu tiên sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Inter Milan. Los Blancos trình diễn lối chơi chắc chắn và khoảnh khắc lóe sáng của Rodrygo ở phút 89 đã giúp họ đánh gục nhà ĐKVĐ Serie A.

Trái ngược với Real, các đại diện khác của sân chơi cao nhất Tây Ban Nha gồm Sevilla, Barca, Villarreal và Atletico đều gây thất vọng. Đáng buồn nhất chắc chắn là trường hợp của Barca, khi gã khổng lồ xứ Catalan thua thảm Bayern 0-3 ngay trên sân nhà Nou Camp. Thầy trò Ronald Keoman đã có trận đấu tồi tệ với việc không tung ra nổi cú sút trúng đích nào và tất cả đã lột tả rõ tình cảnh của Barca hiện giờ, đó là một tập thể nhạt nhòa, không còn đáng sợ như ở quá khứ.

Trong khi đó, Sevilla, Villarreal và Atletico đều thu về kết quả hòa, lần lượt trước Salzburg, Atalanta và Porto. Đáng chú ý, trận đấu của Sevilla được xem là một trong những trận cầu điên rồ nhất lịch sử Champions League, khi ở hiệp 1, đã có tới 4 quả penalty được thổi, 3 trong số ấy thuộc về Salzburg. Thậm chí, Sevilla còn phải chơi thiếu người từ phút 50 song bất chấp nghịch cảnh, họ vẫn có trận hòa 1-1 khó tin.

Cú sốc mang tên PSG, Sheriff

Làm khách trước Club Brugge, PSG với tam tấu MNM (Messi, Neymar, Mbappe) được kỳ vọng sẽ “làm gỏi” con mồi. Tuy nhiên, mọi suy đoán đều trật lất khi bộ ba này hoàn toàn lạc nhịp. Việc thiếu tranh chấp ở tuyến trên khiến hàng tiền vệ của PSG chịu sức ép lớn, dẫn tới đội bóng này không thể hoạt động trơn tru. Thậm chí, Mbappe còn dính chấn thương, phải rời sân ở phút 51. PSG rời nước Bỉ với trận hòa 1-1 thất vọng và HLV Mauricio Pochettino chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm.

Khác với PSG, đội bóng vô danh Sheriff đã tạo ra cơn địa chấn khi đánh bại Shakhtar Donetsk 2-0. Nên nhớ rằng Shakhtar là “khách quen” của Champions League, nhưng Sheriff - đội bóng đến từ Moldova đã tạo nên chiến thắng lịch sử. Từ vị thế bị coi là lót đường, Sheriff đang khiến cho cả châu Âu phải kinh ngạc.

Cú poker đầu tiên ở Champions League mùa này

Ngay ở lượt trận đầu tiên, chủ nhân của 4 bàn thắng đã lộ diện và nó thuộc về tiền đạo Sébastien Haller của Ajax. Cựu chân sút của West Ham đã có màn trình diễn siêu hạng, góp công giúp đại diện Hà Lan vùi dập Sporting Lisbon 5-1 ngay trên đất khách. Trong lịch sử Champions League, chỉ có 2 cầu thủ ghi lập poker ở trận ra mắt, đó là Haller và Marco van Basten (1992).

LỊCH THI ĐẤU LƯỢT TRẬN THỨ 2

23h45 ngày 28/9: Ajax vs Besiktas; Shakhtar Donetsk vs Inter Milan

02h00 ngày 29/9: PSG vs Man City; Leipzig vs Club Brugge; Porto vs Liverpool; Milan vs Atletico Madrid; Dortmund vs Sporting Lisbon; Real Madrid vs Sheriff.

23h45 ngày 29/9: Atalanta vs Young Boys; Zenit vs Malmo.

02h00 ngày 30/9: Bayern Munich vs Dynamo Kiev; Benfica vs Barcelona; Man United vs Villarreal; Salzburg vs Lille; Wolfsburg vs Sevilla; Juventus vs Chelsea.

THƯ KỲ

(Tổng hợp)