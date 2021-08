Thời của những chân sút giá thấp

Milan mua tiền đạo danh tiếng giá… 1 triệu euro. Juventus đón chân sút hứa hẹn đến từ Brazil với giá 3 triệu. Roma chiêu mộ ngôi sao châu Á chỉ với 1,5 triệu tiền trả trước. Bologna bỏ 2 triệu euro mua cựu tiền đạo Inter. Đó là toàn cảnh công cuộc tăng cường hàng công của các đội bóng Serie A cho đến thời điểm chỉ còn 3 tuần nữa là mùa giải mới bắt đầu.

Roma mua Shomurodov chủ yếu vì… được quyền trả góp.

MILAN VÁ VÍU, JUVENTUS CHỈ LO BÁN NGƯỜI

Gần 2 năm chống chịu cơn bão COVID-19 đã khiến hầu hết các đội bóng ở Italia kiệt quệ. Những đội lớn như Inter đã phải bán ngôi sao để cân bằng sổ sách, còn đội nhỏ như Chievo thậm chí đang phải tuyên bố phá sản vì không đủ khả năng tài chính để tiếp tục thi đấu ở Serie B. Thế nên, rất dễ hiểu vì sao phiên chợ cầu thủ ở Italia đang ở tình trạng ảm đạm nhất từ trước đến nay.

Milan và Andrea Belotti mơ về nhau, nhưng ngay cả khi giá của tiền đạo tuyển Italia này đang ở thời điểm thấp nhất có thể, cỡ 20 triệu euro do chỉ còn hợp đồng 1 năm với Torino, thì Milan cũng không đủ tiền để mua. Việc phải chi tiền để thay thế sự ra đi tự do của 2 ngôi sao Donnarumma và Calhanoglu chiếm phần lớn ngân sách chuyển nhượng của họ, trong khi khoản 28 triệu euro mua đứt trung vệ Tomori từ Chelsea là bắt buộc để duy trì sự ổn định hàng thủ. Thế nên Milan đành chia tay giấc mơ Belotti để chiêu mộ Olivier Giroud, chân sút danh tiếng, nhưng đã 35 tuổi, vì anh có giá gần như miễn phí (1 triệu euro, kèm 1 triệu phụ phí tùy thành tích). Milan phải ưu tiên hơn cho nhiệm vụ tìm một tiền vệ tổ chức thay Calhanoglu nên không thể chi nhiều tiền cho hàng công.

Chính vì lý do đó mà Rossoneri rút khỏi cuộc tranh mua tiền đạo 19 tuổi Kaio Jorge, người cũng chỉ có giá vài triệu euro do sắp hết hợp đồng với Santos. Ngoài đòi hỏi quá đáng của đội bóng Brazil cho cầu thủ chỉ còn 6 tháng nữa là ra đi tự do, thì bản thân người đại diện và gia đình chân sút này cũng yêu cầu những khoản lót tay không nhỏ. Juventus thì khác, họ đáp ứng đủ các yêu sách và sẽ ký hợp đồng 5 năm với ngôi sao trẻ Brazil này. Thực tế, Juventus chỉ phải trả cho Santos 3 triệu euro trong 2 năm, cộng thêm 1 triệu nữa sau khi Kaio Jorge đạt được số trận ra sân nhất định. Kaio được đánh giá khá cao tại Brazil, ra mắt đội 1 Santos năm 17 tuổi và đã ghi 17 bàn sau 84 trận cho đội bóng có áo truyền thống sọc trắng-đen như Juventus.

Juventus mua Kaio Jorge để chuẩn bị cho tương lai, chứ họ không cần tăng cường hàng công. Đội hình của nhà cựu vô địch vẫn quá dày dặn và chất lượng, thậm chí họ còn muốn bán bớt vài gương mặt như Demiral, Ramsey hay De Sciglio để dồn tiền mua tiền vệ ngôi sao Manuel Locatelli, mục tiêu quan trọng nhất kỳ mua sắm này. Riêng chi tiết đó thôi cũng đã cho thấy lợi thế rất lớn của Juventus so với các đối thủ cạnh tranh. Nhưng nhiệm vụ thanh lý cầu thủ này cũng không dễ dàng, bởi lương của họ quá cao.

MOURINHO “NGẬM BỒ HÒN LÀM NGỌT”

Nhiều người nói rằng việc Mourinho chấp nhận tới Roma chính là biểu tượng cho thấy sự hết thời của nhà cầm quân lừng lẫy này. Tất cả các đội Mourinho từng đến sau khi nổi tiếng đều rất giàu có và ông luôn có rất nhiều yêu sách về mua ngôi sao, nhưng ở Roma, điều đó là bất khả thi. Việc Roma chỉ “dám” chiêu mộ tiền đạo vô danh người Uzbekistan Eldor Shomurodov từ Genoa cho thấy “thời vang bóng” của Mourinho thực sự đã qua.

Roma thích ngôi sao đội tuyển Iran Sardar Azmoun hơn. Chân sút 26 tuổi này đã ghi 54 bàn trong 85 trận cho Zenit kể từ năm 2018, và có giá chỉ khoảng 20 triệu euro. Nhưng Roma không có đủ chừng ấy tiền để đáp ứng đội bóng Nga, nên đành quay về với Shomurodov, cũng 26 tuổi và ghi 8 bàn cho Genoa mùa trước. Shomurodov không rẻ hơn Azmoun, khi tổng số tiền Roma có thể phải bỏ ra cũng là 20 triệu euro (trong đó 17,5 triệu phí mua, 2,5 triệu phụ phí theo thành tích), nhưng được trả góp trong nhiều năm. Phí trả trước vẻn vẹn 1,5 triệu. Mourinho chắc không thể cười, nhưng điều an ủi là 12 năm trước, khi dẫn dắt Inter, ông cũng mua Diego Milito từ Genoa và chân sút ấy đã chơi rực sáng, làm nên cú ăn ba thần thánh và đưa ông trở thành một tượng đài trong lòng các interista.

Ở một diễn biến khác, Bologna đã chia tay một cựu tiền đạo Inter (Palacio) để đón về một cựu tiền đạo Inter khác là Marko Arnautovic. Cầu thủ 32 tuổi người Áo đến từ đội bóng Trung Quốc Shanghai Port với giá chỉ 2,7 triệu euro. Và anh ký hợp đồng 3 năm với Bologna.

VĨNH NGUYÊN