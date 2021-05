Manchester United không thể gia hạn với Pogba

Theo báo chí Anh tiết lộ, cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Manchester United và Pogba đang đi vào bế tắc. Nguyên nhân do Pogba và người đại diện Mino Raiola yêu cầu mức lương lên tới 400 ngàn bảng/tuần. Điều này khiến quỹ lương của Manchester United phình to và thêm với khó khăn tài chính hiện tại vì COVID-19 khiến đội chủ sân Old Trafford không thể đồng ý.

Pogba yêu cầu mức lương 400 ngàn bảng/tuần tại Manchester United.

Manchester United đang tạm hoãn đàm phán gia hạn hợp đồng với Pogba. Nhiều khả năng tiền vệ người Pháp sẽ rời Old Trafford ở mùa hè tới do hợp đồng của anh sẽ đáo hạn vào mùa hè 2022. Manchester United không muốn mất trắng tiền vệ 28 tuổi.

NGỌC ANH