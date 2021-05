Quyền tự quyết cho Chelsea và Liverpool

Chiến thắng 2-1 trước Leicester giúp Chelsea giành lợi thế lớn trong cuộc đua Top 4, đồng thời, họ cũng mang lại cả hy vọng cho Liverpool.

Liverpool đang có lợi thế về lịch thi đấu trong cuộc đua Top 4.

Ở trận đấu sớm vòng 37, MU kết thúc trận đấu với Fulham bằng kết quả hòa 1-1. Tuy chỉ giành được 1 điểm nhưng chừng đó là đủ để “Quỷ đỏ” nắm chắc vị trí thứ 2 ở mùa giải này khi hơn đội xếp thứ 3 Chelsea tới 4 điểm.

Ngoài ra, cuộc đua Top 4 đã loại thêm 1 cái tên. Đó là Tottenham. Đội bóng của Ryan Mason kém đội xếp thứ 4 Leicester 7 điểm. Vì thế, dù còn 2 trận chưa đấu nhưng Tottenham đã hết hy vọng cạnh tranh Top 4.

Như vậy, cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh mùa giải 2020/21 chỉ còn lại 3 cái tên cho 2 tấm vé cuối cùng gồm: Chelsea, Leicester và Liverpool.

Chelsea (3 - 37 trận, 67 điểm). Chiến thắng quan trọng 2-1 trước chính đối thủ cạnh tranh Leicester đã giúp Chelsea giành được lợi thế trong cuộc đua Top 4 mùa này. Họ đang có lợi thế về điểm số lẫn hiệu số với “Bầy cáo”. Hiện Chelsea hơn Leicester 1 điểm. Điều này đồng nghĩa đội bóng của HLV Tuchel vẫn phải giành 3 điểm ở trận đấu cuối với Aston Villa (sân khách vào 23/5). Nếu không thể giành thắng lợi, Chelsea sẽ phải chờ kết quả của trận đấu giữa Leicester và Tottenham hoặc Liverpool và Crystal Palace để biết thứ hạng của mình.

Leicester (4 - 37 trận, 66 điểm). Leicester City đang không nắm quyền tự quyết trong tay. Họ đang hơn Liverpool 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Thêm nữa, The Kop đang có hiệu số tốt hơn Leicester, +21 so với +20 bàn. Do đó, chỉ cần Liverpool giành chiến thắng ở trận đấu với Burnley ở vòng 37, “Bầy cáo” sẽ tụt xuống vị trí thứ 5.

Ở trận đấu cuối, Leicester buộc phải giành chiến thắng trước Tottenham (trên sân nhà vào 23/5) thì mới có thể chen chân vào Top 4 khi Chelsea hoặc Liverpool không thắng.

Nếu đội chủ sân King Power hòa, thì họ cần Liverpool thua hoặc Chelsea thua cách biệt ít nhất 3 bàn. Trong trường hợp Leicester thua, họ phải hy vọng Liverpool thua đậm ở vòng cuối.

Liverpool (5 - 36 trận, 63 điểm). Liverpool đang đứng trước cơ hội lớn để lọt vào Top 4 mùa này. Nhiệm vụ của họ chỉ “đơn giản” là giành chiến thắng 2 trận đấu cuối với Burnley (sân khách vào 20/5) và Crystal Palace (sân nhà vào 23/5). Đây đều là những đội bóng không còn động lực thi đấu và phong độ cũng thiếu ổn định ở mùa giải này.

Vòng đấu trước, Burnley thua Leeds tới 0-4 trên sân nhà. Trong khi trận làm khách gần nhất, Crystal Palace nhận thất bại 1-3 trước Southampton. Những kết quả này phần nào sẽ tăng thêm sự tự tin cho Liverpool.

Liverpool nếu giành chiến thắng cả 2 trận còn lại sẽ có 69 điểm. Với lợi thế hiệu số đang hơn Leicester thì điểm số này sẽ giúp The Kop giành được lợi thế trong cuộc cạnh tranh. Leicester nếu muốn tạo ra bất ngờ thì phải thắng Tottenham rất đậm ở vòng cuối.

Nếu chỉ giành được 4 điểm trong 2 vòng cuối, The Kop sẽ bằng điểm với Chelsea hiện tại. Vì thế, họ cần Chelsea hoặc Leicester thua ở vòng đấu cuối.

Trường hợp giành được 3 điểm trở xuống, Liverpool không có cơ hội cạnh tranh với Chelsea. Khi đó, họ sẽ so điểm và hiệu số với Leicester.

THƯ KỲ