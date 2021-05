ANDREI KALCHELSKIS: Kẻ gieo rắc nỗi sợ cho các hậu vệ

Những năm 90, trong đội hình của Manchester United (MU) thường xuyên có sự góp mặt của một số cái tên đẳng cấp thế giới. Những cầu thủ như Giggs, Cantona, Keane, Beckham và Scholes được coi là huyền thoại kể từ khoảng thời gian đó. Nhưng có một cái tên Andrei Kanchelskis mà người hâm mộ không thể nào lãng quên. Người đã gieo rắc nỗi khiếp sợ cho các hậu vệ Premier League trong thời gian thi đấu của anh ở Xứ sở Sương mù.

Andrei Kanchelskis sẽ luôn được nhớ mãi trong mào áo Manchester United.

KHỞI NGHIỆP TỪ DYNAMO KYIV

Kanchelskis sinh năm 1969 tại TP.Kirovograd (Ukraina), có bố mẹ là người Lithuania. Năm 1988, anh kí hợp đồng với Dynamo Kyiv.

Thời Liên Xô, đàn ông tuổi 18 bắt buộc phải hoàn thành 2 năm nghĩa vụ quốc gia. Bất cứ ai đã từng chơi bóng cho những CLB Dynamo (Kyiv, Tbilisi, Moscow hay Minsk) đều được miễn nghĩa vụ. Lí do là bởi những đội bóng trên đều là thuộc lực lượng công an Xô Viết. Hai năm thi đấu cho một trong những đội bóng trên sẽ được coi là hoàn thành nghĩa vụ quốc gia.

Lần đầu tiên Andrei chơi trọn vẹn 90 phút cho ĐTQG Liên Xô là vào năm 1989. Vào mùa hè năm 1990, Shakhtar Donetsk đã kí hợp đồng với tiền vệ cánh trẻ tuổi. Mùa giải đầu tiên Andrei ghi 3 bàn sau 21 lần ra sân và sở hữu nhiều đường kiến tạo. Một mùa bóng được coi là tương đối tốt đã khiến Sir Alex Ferguson để ý đến anh.

Những cuộc đàm phán chuyển nhượng đã diễn ra trong bí mật đến mức mà Kanchelskis đã không hề biết CLB tiếp theo mình sẽ gia nhập. Anh chỉ được biết khi hạ cánh xuống TP.Manchester vào tháng 3/1991, mức phí 625.000 bảng đã được chốt và Andrei trở thành cầu thủ Xô Viết đầu tiên của CLB.

BAY CAO CÙNG MANCHESTER

Kanchelskis gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường chunh quanh trong thời gian đầu. Ngoài việc không biết tiếng Anh, Andrei còn bị sốc văn hóa. Bất chấp những khó khăn bên ngoài sân cỏ, anh đã có một màn chào sân ấn tượng. Ngày khai màn của mùa giải 1991/92 đã chứng kiến MU đá bại Notts County 2-0 tại Old Trafford.

CĐV đã ngay lập tức bị ấn tượng bởi nguồn năng lượng, tốc độ và sức mạnh của tân binh bên hành lang cánh. Không phải là những kĩ thuật mang tính biểu diễn hay những pha lừa bóng, Andrei sẽ đẩy bóng qua một hậu vệ và dùng sức mạnh càn lướt để bỏ lại đối thủ phía sau. Và sau đấy luôn là những quả tạt chất lượng hoặc những cú sút sấm sét bằng cả hai chân.

Với Ryan Giggs bên hành lang cánh trái và Kanchelskis bên phía đối diện, MU đã bay cao trên BXH và dẫn đầu giải Ngoại hạng vào dịp Giáng sinh. Trong mùa giải đầu tiên của mình tại Old Trafford, Kanchelskis đã ghi 6 bàn thắng và giành 2 danh hiệu – League Cup và Siêu cúp châu Âu…

Bước sang năm 1994, sự kiên nhẫn và chăm chỉ của Kanchelskis đã được đền đáp. Trong suốt phần còn lại của mùa bóng, anh chỉ bỏ lỡ đúng 4 trận đấu. Một do bị treo giò khi anh phải nhận thẻ đỏ vì lỗi dùng tay chơi bóng. Đó là thất bại trước Aston Villa trong trận chúng kết League Cup.

Trận đá lại trong khuôn khổ bán kết cúp FA trước Oldham Athletic đã được diễn ra tại Maine Road. Với việc MU dẫn trước một bàn, Kanchelskis nhận bóng bên hành lang cánh phải và bắt đầu dẫn bóng. Anh chạy cắt vào phía trong và vượt qua hàng thủ Oldham và hướng đến cánh đối diện trước khi tung ra một cú sút bằng chân trái đưa bóng găm thẳng vào góc trái khung thành. Bàn thắng này đã góp phần giúp MU giành thắng lợi 4-1 sau đó.

Những màn trình diễn của Kanchelskis trên sân khách trước Leeds, nơi mà anh cũng đã nổ súng và trận đấu trên sân nhà trước Manchester City đều rất quan trọng đối với MU. Với sự quay trở lại của Cantona sau 5 trận nhận án treo giò, MU đã thực sự thách thức Blackburn Rovers tại giải quốc nội. Và cú đúp của MU được hoàn thành sau đó với thắng lợi 4-0 trước Chelsea trong trận chung kết cúp FA.

SỐ PHẬN LẬN ĐẬN QUA NHIỀU CLB

Andrei Kanchelskis đã có một mùa hè 1994 nhiều sự kiện với nhiều lí do. Anh đã kí vào một bản hợp đồng mới với MU qua đó từ chối những lời mời từ Juventus hay những CLB châu Âu khác. Sau khi có một mùa hè được nghỉ ngơi hoàn toàn, Andrei đã quay lại Old Trafford và tìm lại được phong độ tốt nhất trong sự nghiệp của mình. Sau những bàn thắng vào lưới Liverpool, Everton, Nottingham Forst và Aston Villa, Kanchelskis đã lập một hat-trick trong trận derby thành Manchester, trở thành cầu thủ đầu tiên làm được điều đó sau hơn 30 năm. Manchester City đã thất thủ 0-5 tại Old Trafford trong trận đấu đó.

Trong lúc có được những màn trình diễn ấn tượng trên, Kanchelskis đã bắt đầu có những vấn đề về dạ dày. Cũng có những tin đồn về những rạn nứt trong mối quan hệ với Sir Alex nhưng thực chất lại là một vấn đề khác. Hợp đồng mà Kanchelskis đã kí mùa hè trước đã cho phép anh được nhận một khoản tiền được trích ra trong bất cứ một chi phí chuyển nhượng nào trong tương lai.

Sau khi phải ngồi ngoài trong thất bại 0-1 của MU trước Everton hồi tháng 2/1995, Kanchelskis yêu cầu được ra đi, lúc đó anh là cây săn bàn hàng đầu của CLB với 14 bàn thắng và các fan đã cảm thấy vô cùng bất ngờ. Sau đấy Andrei hầu như không thi đấu trong suốt phần còn lại của mùa giải và chỉ ghi thêm đúng một bàn thắng nữa trong chiến thắng 3-0 trước Arsenal.

Mùa hè năm 1995 đã chứng kiến MU mất Paul Ince vào tay Inter, Mark Hughes vào tay Chelsea và Kanchelskis vào tay Everton. Các CĐV đã kịch liệt phản đối việc Sir Alex Ferguson đã không tìm ai để thay thế những người ra đi. Thay vào đó ông lại đặt niềm tin vào những Paul Scholes, Nicky Butt và David Beckham.

Tại CLB mới Everton, Kanchelskis đã tạo được dấu ấn, anh đã ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-0 trước Liverpool tại Anfield và trở thành người hùng trong mắt các fan. Sau đấy Andrei đã trở thành cây săn bàn hàng đầu của CLB với 12 bàn, trong đó có cú hat-trick vào lưới Sheffield Wednesday. Những bàn thắng của anh đã giúp Everton về đích ở vị trí thứ 6. Tuy nhiên, tháng 1/1997 Kanchelskis chuyển sang Fiorentina (Italy) với mức phí 8 triệu bảng.

Sau khi đoạt chức vô địch Coppa Italia năm 1996, Fiorentina được kì vọng sẽ trở thành ứng cử viên cho chức vô địch Seria A. Họ đã về đích ở vị trí thứ 9 và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 8 điểm. Andrei không bao giờ có được phong độ tốt nhất trên đất Italia và anh cũng đã phải trải qua nhiều ca chấn thương. Điều này có nghĩa là trong 18 tháng chơi tại Seria A, Andrei Kanchelskis chỉ có 26 lần ra sân và ghi vỏn vẹn 2 bàn. Một bàn thắng khác duy nhất của anh cho CLB là trong trận đấu cuối cùng cho Fiorentina, đó là chiến thắng 2-0 trước AC Milan.

Vào tháng 7/1998, Glasgow Rangers đã trả 5.5 triệu bảng, biến Kanchelskis trở thành một bản hợp đồng kỉ lục của CLB. Kanchelskis đã tạo được dấu ấn tại Scotland khi được tự do thể hiện bản thân. Anh đã ghi 9 bàn thắng trong mùa giải 1998/99 và giúp Rangers giành cú ăn ba các danh hiệu quốc nội. Mùa giải sau đấy đã chứng kiến Andrei ghi tên mình vào sử sách. Bàn thắng trong chiến thắng 4-0 trước Celtic đồng nghĩa với việc anh đã trở thành cầu thủ duy nhất đến thời điểm này ghi bàn trong các trận derby thành Manchester, Merseyside và Glasgow.

Sau khi kết thúc hợp đồng vào năm 2002 Andrei Kanchelskis đã chuyển đến Southampton, nhưng chỉ được vào sân 2 lần từ băng ghế dự bị tại The Dell. Anh được giải phóng hợp đồng chỉ sau 6 tháng và chuyển đến thi đấu tại Ả Rập Xê Út với CLB Al Hilal. Những năm cuối cùng trong sự nghiệp của anh được dành cho hai CLB ở Nga là Saturn Moscow và Krylia Sovetov. Sau khi kết thức hợp đồng với Krylia Sovetov, Kanchelskis đã nói lời từ giã bóng đá vào năm 2007.

Kanchelskis sẽ luôn được fan MU nhớ mãi là một cầu thủ vĩ đại, đặc biệt là vì cú hat-trick của anh vào lưới Man City. Nếu không rời CLB trong vội vàng, có lẽ Andrei đã trở thành huyền thoại của đội bóng.

CHƯƠNG NGUYỄN