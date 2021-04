Những điểm nhấn của vòng 9 V-League 2021

Hoàng Anh Gia Lai đã bị thủng lưới

Việc đánh bại Nam Định 4-3 giúp HAGL có mạch 5 chiến thắng liên tiếp (8 trận liên tiếp bất bại), củng cố ngôi đầu bảng với 22 điểm. Tuy nhiên, cầu môn của HAGL đã không thể tiếp tục bất khả xâm phạm. Bàn thua ở phút 41 trước Nam Định khiến HAGL kết thúc thời gian giữ sạch lưới ở con số 515 phút. Đây là thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử của riêng CLB HAGL. Nhưng nó vẫn chưa thể bì được kỷ lục 613 phút giữ sạch lưới tại V-League mà Viettel có được.

Sau thời gian khủng hoảng, Hà Nội FC đang sống lại hy vọng đua vô địch.

Hà Nội FC sống lại hy vọng đua vô địch

Trước trận gặp CLB Than Quảng Ninh, Hà Nội FC chỉ có được 1 điểm/3 vòng liên tiếp. Chuỗi trận tệ hại cộng thêm việc thay tướng và cầu thủ nghỉ liên tục vì chấn thương và án treo giò khiến Hà Nội FC rơi vào khủng hoảng. May mắn là đúng trong bối cảnh bị dồn vào chân tường, đội bóng thủ đô lại có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Than Quảng Ninh. Kết quả này giúp cho Quang Hải và các đồng đội vươn lên Top 5, sống dậy hy vọng đua vô địch.

Ấn tượng các tuyển thủ quốc gia

Vòng 9 chứng kiến hàng loạt các tuyển thủ quốc gia chơi ấn tượng. Quang Hải với một đường kiến tạo và một bàn thắng góp công lớn giúp Hà Nội FC đánh bại Than Quảng Ninh. Song tấu Văn Toàn - Công Phượng ghi 3/4 bàn thắng giúp HAGL vượt qua Nam Định với tỷ số sát nút. Hoàng Đức cũng lập siêu phẩm đá phạt để đưa Viettel đánh bại Bình Định, qua đó vươn lên thứ 2 trên bảng xếp hạng. Ngoài ra, NHM không thể không nhắc đến Văn Đức với cú đúp bàn thắng để giúp Sông Lam Nghệ An vượt qua Becamex Bình Dương.

Thêm HLV rời ghế nóng

V-League 2021 đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Sau trường hợp của HLV Shimoda (Sài Gòn FC), Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC), đến lượt ông Phạm Minh Đức cũng nói lời tạm biệt cương vị thuyền trưởng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, sau thất bại đáng tiếc 0-1 trước đội cuối bảng Sài Gòn FC. Điều cay đắng với ông Minh Đức và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là họ không thể tận dụng được những tình huống phạt đền. Ở trận thua Sài Gòn FC, Chevaughn Walsh sút hỏng penalty. Hai lần trước đó, Claudecir - ngoại binh bị Hà Tĩnh thay thế cũng bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn trên chấm 11 mét.

“Hạt sạn” trên sân Thanh Hóa

Khi V-League 2021 bước vào giai đoạn kịch tính, những cái đầu của cầu thủ và BHL ở một số CLB cũng nóng hơn. Ở sân Thanh Hoá, các cầu thủ và BHL TP.HCM sau khi bị đội chủ nhà gỡ hoà đúng ở phút bù giờ cuối cùng đã bủa vây lấy trọng tài Nguyễn Viết Duẩn. Trợ lý Luis Viegas Felipe của TP.HCM còn nhận 2 thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Trường hợp của thủ môn Thanh Thắng có thể đối diện án phạt nguội khi húc đầu làm gãy răng trọng tài Viết Duẩn.

