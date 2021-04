Hơn 200 golfer tham gia giải golf từ thiện "Fairways to Life" lần thứ 15

Ngày 18/4, Hội Golf tỉnh BR-VT (BVGA) đã tổ chức giải golf từ thiện “Fairways to Life” (từ sân golf đến cuộc sống) lần thứ 15 tại sân golf Vũng Tàu Paradise. Giải đã thu hút sự tham gia của hơn 200 golfer đến từ BVGA và các hội golf trong nước.

“Fairways to Life 2020” có thể thức đấu gậy qua 18 hố có tính điểm chấp (HDC). Các bảng đấu gồm: A (HDC 00-12), B (HDC 13-20), C (HDC 21-28), bảng Callaway theo system 36 và bảng Nữ (HDC 00-36). Cơ cấu giải kỹ thuật gồm: 3 giải Longest Drive cho nam; 1 giải Longest Drive cho nữ; 6 giải Nearest to the pin; 3 giải Accuracy và bộ Hole-In-One ở các hố par 3 của sân Paradise. Ngoài giải cá nhân, Ban tổ chức cũng trao giải đồng đội. Ở nội dung này, các hội golf gồm chủ nhà BVGA, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh chọn bốn golfer để tranh tài.

Giải golf từ thiện “Fairways to Life” là sự kiện lớn thường niên của BVGA nhằm gây quỹ phục vụ cho các hoạt động xã hội tại BR-VT. Tại giải golf từ thiện “Fairways to Life” lần thứ 15 ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ của các golfer với số tiền 1,8 tỷ đồng và 7 căn nhà đại đoàn kết cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh BR-VT.

QUANG VŨ