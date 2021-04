Bắn cung - "mũi nhọn" mới của thể thao thành tích cao BR-VT

Đội tuyển bắn cung tỉnh BR-VT dù mới thành lập chưa lâu, tuy nhiên, đã gặt hái được nhiều thành công ở các giải đấu cấp quốc gia. Bộ môn này đang có tiềm năng lớn để trở thành thế mạnh của thể thao thành tích cao của BR-VT.

Các VĐV đội tuyển bắn cung tỉnh BR-VT đang tích cực luyện tập để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng sắp tới với mục tiêu được chọn tham dự Sea Games 31.

Huấn luyện viên Lại Hồng Minh Triết là một trong những người góp công đầu để phát triển đội tuyển bắn cung tỉnh. Ông Triết cho biết, từ năm 2018, ông tình cờ được tiếp xúc với bộ môn này khi đi du lịch ở Đà Lạt. Càng tìm hiểu, ông càng thấy đam mê với bộ môn đòi hỏi sự dẻo dai, khả năng tập trung cao độ và sự chính xác cao này. Do đó, ông đã cùng chơi, tập luyện tại CLB ở Nhà Văn hóa - Thanh niên tỉnh. Đầu tiên chỉ là thỏa mãn sở thích. Tuy nhiên, càng ngày, ông lại càng muốn xây dựng một đội tuyển chuyên nghiệp của BR-VT. Sau khi đã tự mày mò, học trực tiếp hoặc trên Internet các phương pháp huấn luyện bắn cung của các HLV có trình độ cao ở Việt Nam và thế giới, ông Triết đã tập hợp một số VĐV có tiềm năng để tập luyện và thi đấu. Ông Triết cho biết: “Khi đó, để sống hết mình với đam mê của mình, tôi đã dùng tiền túi và vay mượn thêm để tự sắm 5 bộ cung và mũi tên với giá trị cả tỷ đồng để các VĐV tập luyện, thi đấu. Sau khi thấy kết quả tập luyện của các em được cải thiện từng ngày, tôi đã gặp và đề xuất, sau đó, được lãnh đạo ngành thể thao tỉnh đồng ý thành lập đội tuyển bắn cung tỉnh để có điều kiện tham dự các giải lớn. Nhờ đó, đội tuyển bắn cung BR-VT được thành lập năm 1/1/2019”.

Dù mới thành lập chưa lâu, nhưng đội tuyển Bắn cung tỉnh đã giành được nhiều thành tích đáng khích lệ. Như tại giải Vô địch Các cung thủ xuất sắc toàn quốc năm 2021 tổ chức giữa tháng 4 vừa qua tại tỉnh Vĩnh Phúc, đội tuyển Bắn cung của BR-VT tham dự với 8 VĐV, ít nhất giải. Nhưng các cung thủ đại diện cho tỉnh đã thể hiện phong độ xuất sắc. Các VĐV Trần Nhật Hoàng, nội dung cung 3 dây cá nhân nam và Nông Văn Ninh, Huỳnh Như Thanh Vinh, Nguyễn Huỳnh Tấn Quốc, Dương Hoàng Vinh ở nội dung đồng đội nam cung 1 dây đã giành 2 HCV về cho đội. Cộng với 1 HCB và 3 HCĐ ở các nội dung khác, BR-VT đã vượt qua nhiều đơn vị mạnh để đứng thứ tư toàn đoàn. Đây là một thành tích vượt mong đợi trước khi đội bắn cung của tỉnh tham dự giải đấu này, và tốt nhất từ trước đến nay.

VĐV Trần Nhật Hoàng, người đã giành HCV tại giải đấu cho biết, khi đang là sinh viên đại học tại TP. Hồ Chí Minh, Hoàng đã vô tình biết đến và đam mê với bộ môn bắn cung. Đầu tiên chỉ là tập và chơi các giải đấu phong trào, dần dần, Hoàng muốn gắn bó với con đường chuyên nghiệp. Vậy là cuối năm 2019, Hoàng đã khăn gói xuống TP. Vũng Tàu để xin vào đội. “Sau khi được tập luyện Sở trường của em là nội dung cung 3 giây. Sau khi giành được HCV ở giải đấu vừa qua, em vẫn đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho giải Vô địch quốc gia được tổ chức vào tháng 7 tới. Đây là giải đấu quan trọng nhất trong năm, đặc biệt, mục tiêu của em là giữ vững phong độ, giành thành tích cao nhất để giành được 1 suất tham dự Sea games 31 tại Việt Nam”.

Theo ông Lại Hồng Minh Triết, hiện nay, trong số 5 cung thủ chính thức của đội thì có đến 4 người là kiện tướng quốc gia. Các VĐV của tỉnh đa số đều đang có được kết quả luyện tập tốt và có khả năng cạnh tranh với các đối thủ mạnh của cả nước. Đặc biệt, một số VĐV của đội đang có cơ hội để giành suất đi Sea Games 31 được tổ chức trên sân nhà. Nếu được, đây sẽ là thành công rất lớn bởi đội tuyển bắn cung của tỉnh thực sự còn non trẻ so với nhiều địa phương khác. Ông Triết kiến nghị: “Bắn cung là môn thể thao đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Ngoài sự nỗ lực của HLV, VĐV thì điều kiện tập luyện là cực kỳ quan trọng. Đặc biệt, bộ cung và mũi tên phải đạt chuẩn để khi tập luyện và thi đấu đồng bộ, giúp VĐV đạt được thành tích cao nhất. Do đó, hy vọng, ngành thể thao tỉnh tiếp tục quan tâm, đầu tư để phát triển môn thể thao nhiều tiềm năng này”.

Ông Đặng Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh cho biết, sau khi thành lập đội tuyển bắn cung tỉnh BR-VT, đơn vị đã tạo điều kiện để hỗ trợ về sân bãi, dụng cụ cho các HLV, VĐV tập luyện, thi đấu. Cùng với nỗ lực của các HLV, VĐV, chỉ trong thời gian ngắn, đội đã đạt được những thành tích rất đáng khích lệ. Trong thời gian tới, bắn cung đã được đưa vào đề án nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh, qua đó, sẽ tiếp tục được chú trọng để đầu tư về cơ sở vật chất, tìm nguồn VĐV tiềm năng kế cận để bộ môn này thực sự trở thành “mũi nhọn” của thể thao BR-VT.

PHÚ XUÂN