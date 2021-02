Năm mới 2021 Tân Sửu đã bắt đầu với bóng đá Việt Nam theo một cách vừa lạ vừa quen, khi mà một lần nữa cả hệ thống các giải chuyên nghiệp quốc gia phải bị đình hoãn vì COVID-19, nhưng khác với năm 2020 là năm nay dường như các đội bóng không còn bối rối và hoang mang vì dịch bệnh như cách đây 1 năm.

Bằng chứng rõ nhất là việc dù LS V-League 2021 vẫn chưa định được thời điểm trở lại nhưng rất nhiều đội bóng đã bắt đầu tập trung từ 15/2 và 16/2 để chuẩn bị cho ngày tái xuất sân cỏ.

Kinh nghiệm vừa đá bóng vừa chống dịch năm 2020 có vẻ như đã giúp bóng đá Việt Nam thích nghi tốt hơn trước những diễn biến phức tạp do COVID-19 gây ra. Ngay trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, việc VPF thông báo hoãn từng trận đấu của vòng 3 V-League tuỳ theo tình hình dịch bệnh của từng địa phương và cuối cùng chỉ cho phép 2/7 trận đấu được phép diễn ra là một chỉ dấu cho thấy sự thay đổi của VPF cũng như các CLB trong thời kỳ “chung sống với dịch bệnh”.

Sở dĩ nói thế là bởi mới chỉ một năm trước đó, mỗi khi VPF thông báo tạm hoãn V-League là cả vòng đấu phải dừng lại chứ không có bất cứ ngoại lệ cho trận nào, và lại càng không có chuyện trận đá trận hoãn như thực tế đã diễn ra ở vòng 3 V-League 2021 vừa qua.

Thay đổi này là một sự dịch chuyển về tư duy cần thiết và hoàn toàn phù hợp với tình hình mới, bởi không biết đến khi nào dịch bệnh COVID-19 mới hoàn toàn bị xoá sổ, và đời sống bóng đá cũng không thể cứ mãi vì thế mà bị đình trệ.

Năm ngoái, dù chưa từng có kinh nghiệm tổ chức giải trong hoàn cảnh dịch bệnh nhưng VPF và các CLB vẫn phối hợp với nhau rất tốt để đưa giải đấu về đích an toàn, còn năm nay, khi vaccine phòng chống COVID-19 sắp sửa được đưa vào sử dụng tại Việt Nam và tất cả các bên đều đã thông thạo với quy trình bảo đảm an toàn cho bản thân và cả những người xung quanh thì chẳng có lý do gì để V-League phải bị gián đoạn quá lâu vì dịch bệnh.

Có lẽ đây là nguyên nhân khiến hàng loạt CLB như Hà Nội, HAGL, Thanh Hóa, Bình Định, SHB Đà Nẵng… đều đã tập trung từ rất sớm. Thậm chí, quãng nghỉ vì COVID-19 của V-League 2021 còn được coi là cơ hội quý báu nhằm củng cố lại đội hình và chiến thuật với không ít CLB đã không có đủ thời gian và nhân sự để chuẩn bị cho mùa giải 2021 như Hà Nội, HAGL hay CLB TP.HCM.

Vì thế, COVID-19 tuy có thể vẫn gây ra trở ngại cho bóng đá Việt Nam, nhưng rắc rối mà dịch bệnh này mang lại không còn khiến những người trong cuộc cảm thấy hoang mang, lo lắng như một năm về trước.

HUY ANH