Thầy trò HLV Park Hang-seo gặp may?

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định dồn lịch thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 các trận ở tháng 3 lên tháng 6 năm nay và những thay đổi này hứa hẹn sẽ giúp ích rất nhiều cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Việc vòng loại World Cup 2022 lùi xuống tháng 6 giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị về lực lượng và chuyên môn.

Nhiều CĐV nói vui HLV Park Hang-seo là “son” cũng bởi dưới thời ông thầy người Hàn Quốc, các đội tuyển Việt Nam đều gặp những vận may đáng kể trên con đường chinh phục những chiến tích mới. Ông Park thừa khát khao và đương nhiên, các cầu thủ cũng tràn trề nhiệt huyết mang về tin vui chưa từng có cho hàng triệu CĐV nước nhà.

Cụ thể, cơ hội hiện đang đến rất gần với thầy trò HLV Park Hang-seo khi ngày 17/2 vừa qua, quyết định thi đấu tập trung của AFC mang tới nhiều chi tiết mang lại lợi ích cho đội tuyển Việt Nam. Theo đó, AFC quyết định dồn 4 lượt từ 7-10 với tổng cộng 8 trận đấu của bảng G sang thi đấu tập trung từ ngày 3-15/6. Trong đó, lượt 7 sẽ diễn ra ngày 3-4/6; lượt 9 thi đấu trong 2 ngày 7-8/6; lượt 8 tổ chức trong 2 ngày 11-12/6 và lượt 10 diễn ra vào ngày 15/6.

AFC điều chỉnh lịch thi đấu 2 lượt 8 và 9 khiến đội tuyển Việt Nam rất thuận lợi do thay vì phải chơi trận “sống mái” với Malaysia theo dự kiến trước thì vào ngày 3/6, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ phải gặp Indonesia đã chắc chắn bị loại. Đội bóng xứ vạn đảo hiện chỉ thi đấu cho đủ trận khi chưa có điểm nào, và có thể không còn nhiều động lực ngoại trừ thử nghiệm đội hình.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội này để bứt phá trên bảng tổng sắp với mục tiêu có thêm 3 điểm nữa và duy trì vững chắc ngôi đầu bảng G trước khi bước vào 2 trận đấu cuối cùng với Malaysia (11/6) và UAE (15/6). Theo tính toán của HLV Park Hang-seo, Việt Nam cần thắng 2 trận nữa sẽ chắc chắn có vé đầu bảng G để tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Việc có 3 điểm trước Indonesia sẽ tạo khí thế lớn cho Việt Nam, và áp lực nặng nề cho các đội bám đuổi. UAE dù còn 4 trận chưa đấu nhưng phải thắng tất cả để chắc vé đầu bảng, lọt tới vòng cuối cùng. UAE sẽ quyết đấu với Thái Lan - đối thủ họ đã thua ở lượt đi. Còn Malaysia cũng sẽ rất hồi hộp chờ đợi đối thủ có thể gia tăng khoảng cách với họ.

Được thi đấu với độ khó tăng dần giúp HLV Park Hang-seo được phép tính toán mang về lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam. Chỉ cần “giải quyết” Indonesia, Việt Nam sẽ có 14 điểm và hơn đội thứ 2 Malaysia hiện tại đến 5 điểm. Nếu UAE (đang có 6 điểm, xếp thứ 4 bảng G) và Thái Lan (đang có 8 điểm, xếp thứ 3 bảng G) hoà nhau lượt này, thầy trò HLV Park Hang-seo càng gần hơn đến vé dự vòng loại cuối cùng.

Chưa kể nếu thắng Indonesia, Việt Nam có quyền nghĩ đến 1 trận hoà trước Malaysia và tính toán khi gặp UAE trận cuối. Malaysia trong thế phải thắng những trận còn lại không dễ dàng gì chịu được sức ép và nguy cơ sơ sẩy rất dễ diễn ra với thầy trò HLV Tan Cheng Hoe.

Thực tế đã chỉ ra AFC “vô tình” giúp đội bóng của ông Park rất nhiều với quyết định vừa qua. Chưa kể với phương án đá tập trung, đội tuyển Việt Nam còn chính thức không lo ngại chuyện cách ly dài ngày hay đá trên sân khách. Bởi lẽ với quyết định đá tập trung này, các đội tuyển sẽ chỉ mất 4 ngày cách ly y tế theo quy định từ AFC. Chỉ có quốc gia đáp ứng được tiêu chí này thì mới được AFC đồng ý cấp phép tổ chức các trận cuối vòng loại thứ 2.

Việc hạn chế thời gian cách ly giúp các đội tuyển không lo lắng nhiều về ảnh hưởng thể lực, tinh thần cầu thủ. Ngoài ra, điều chắc chắn khác là sân đấu sẽ phải hạn chế khán giả để bảo đảm an toàn phòng dịch COVID-19. Đội tuyển Việt Nam do đó không hề chịu áp lực nào lớn từ khán đài như đã từng lo ngại sẽ đá ở Malaysia hoặc UAE. Nên nhớ, sân Mỹ Đình là nơi đã giúp Việt Nam có trọn 6 điểm trước 2 đối thủ rất khó chơi này.

Và nếu AFC quyết định Thái Lan thay vì UAE là nơi diễn ra các trận cuối cùng bảng G, thầy trò ông Park có thể “mừng thêm” khi Việt Nam đã hoàn thành 2 trận đấu với “Voi chiến”. Khoảng cách địa lý của Việt Nam với Thái Lan đã là thuận lợi, chưa kể đối thủ ngoài khu vực như UAE sẽ đối diện với điều kiện thời tiết khó chịu của Đông Nam Á.

So với nhiều bất lợi từ đối thủ bám đuổi, thầy trò HLV Park Hang-seo có hàng tá lý do để tự tin và lạc quan hướng về phía trước. Đội tuyển Việt Nam nên tận hưởng vận may, nhưng nó cũng là kết tinh của thành quả lao động miệt mài mà trước đó họ đã đổ ra.

