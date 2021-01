M.U sẽ soán ngôi Liverpool?

Việc Liverpool không thi đấu ở vòng 18 này là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để M.U đánh chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Đây rất có thể là một cột mốc đáng chú ý trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Không vượt Klopp bây giờ, thì bao giờ, Ole?

Vòng đấu áp chót của lượt đi Ngoại hạng Anh chỉ có 7 cuộc so tài diễn ra, trong đó có trận đá bù của M.U trên sân Burnley. Đáng chú ý, Quỷ đỏ đang bằng điểm với đội đầu bảng Liverpool - vốn không thi đấu ở vòng 18 - và đó là cơ hội cực kỳ thuận lợi để thầy trò Ole Solskjaer lần đầu tiên lên đỉnh ở mùa giải này.

THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC CỦA M.U

Có quá nhiều lý do để người ta tin rằng M.U sẽ lên đỉnh Ngoại hạng Anh vào giữa tuần này sau chuyến làm khách đến The Turf Moore. Thứ nhất: Quỷ đỏ đang có phong độ hủy diệt ở giải Ngoại hạng với 10 trận bất bại (8 thắng, 2 hòa). Thứ hai, họ biết cách chắt chiu điểm số trước các đội nhỏ (2 trận hòa thời gian qua là trước Leicester và Man City), chứ không ném đi như Liverpool. Thứ ba, phong độ sân khách của họ là cực kỳ ấn tượng (6 thắng, 1 hòa). Và quan trọng nhất, Liverpool sẽ ngồi chơi xơi nước từ giờ cho đến ngày 21/1. Đối thủ của The Kop khi ấy chính là... Burnley.

Nhưng, vấn đề là trong suốt hơn 2 năm dưới triều đại Ole Solskjaer, M.U đã không ít lần khiến người hâm mộ của họ cảm thấy hụt hẫng nhất với những cú bước hụt trước ngưỡng cửa thiên đường. Việc đội bóng này thua 4 trận bán kết liên tiếp ở các đấu trường Cúp phần nào phản ánh bộ mặt của họ dưới thời Ole: rất cố gắng, nố lực mang đến niềm tin, nhưng chưa đủ bản lĩnh để vượt qua những thời khắc mang tính quyết định. Và Ole huấn luyện viên có gì đó khá giống với Ole cầu thủ: hay tỏa sáng từ ghế dự bị (như khi làm HLV tạm quyền) hơn là đá chính, thường ghi điểm khi đối mặt với gian nguy (như có tin đồn mất việc) hơn là khi con đường trước mắt thênh thang.

Dẫu sao thì với những gì đang diễn ra, có vẻ nhà cầm quân người Na Uy cũng đã nhận ra ông nên làm gì vào thời điểm này. Sau khi bị Man City loại khỏi cúp Liên đoàn, Ole chỉ sử dụng đội hình hai ở cúp FA, và đó là lý do họ thắng Watford nhọc nhằn như thế (1-0). Thời cơ lên đỉnh Ngoại hạng Anh là không thể bỏ qua, và tập trung nhân lực cho trận gặp Burnley rõ ràng là hơn việc dốc sức trước một đối thủ như Watford.

Burnley có phải một cái bẫy ngọt ngào? Ngoại trừ việc đánh bại Arsenal hôm 13/12, thời điểm mà đội-nào-cũng-có-thể-thắng-Pháo thủ, họ toàn thua, thậm chí thua đậm khi gặp các ông lớn: 0-5 và 0-3 (tại cúp Liên đoàn) trước Man City, 0-3 trước Chelsea, 0-1 trước Tottenham. Nhưng để ý kỹ thì Burnley chỉ thua 1/7 trận gần nhất trên các đấu trường, và không trận nào thủng lưới quá 1 bàn.

MAN CITY BẮT ĐẦU TĂNG TỐC

Trong khi vẫn đang nhắm ngôi đầu, MU chắc chắn sẽ không thể không để ý tới phía sau, khi Man City - đối thủ vừa loại họ khỏi cúp Liên đoàn, bất chấp những thiếu hụt về lực lượng do dịch Covid-19 - đang phả hơi nóng mạnh mẽ. Man xanh đang thi đấu ít hơn MU 1 trận, ít hơn Liverpool 2 trận. Họ không cách ngôi đầu quá xa về điểm số, mà lịch thi đấu phía trước lại quá dễ dàng, thậm chí dễ nhất trong nhóm đua tranh ngôi vô địch.

Hãy xem hành trình của thầy trò Pep Guardiola thời gian tới thế nào? Những đối thủ của họ lần lượt là Brighton, Crystal Palace, Aston Villa, West Brom, Sheffield, Burnley. Ngoại trừ Aston Villa đang xếp thứ 8, 5/6 đội bóng kia đang xếp từ thứ 14 đến thứ 20 ở giải Ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại. Về phần mình, Man City thậm chí còn có phong độ tốt hơn cả MU. Kể từ sau trận thua Arsenal hôm 21/11, họ bất bại 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 6 chiến thắng gần nhất. Rất có thể, cho đến trận đại chiến với Liverpool vào ngày 6/2 tới, Man City đã ở một vị trí rất khác hiện tại.

Tóm lại, nếu chỉ nhìn trên bảng xếp hạng hiện tại, chúng ta có lẽ chỉ quan tâm nhiều đến MU và Liverpool, nhưng Man City đang sắm vai một “kẻ núp gió” đáng gờm, và bất cứ một cú sẩy chân nào của đối phương cũng sẽ là thời cơ tuyệt vời để họ bứt lên, và tạo lợi thế cho chính mình trong cuộc đua vô địch.

Còn với các đội như Leicester, Tottenham, dù đang xếp trên về điểm số, nhưng có lẽ họ không đủ bản lĩnh và tham vọng như Man xanh cho cuộc đua đường dài gay gắt ở Ngoại hạng Anhy, và một tấm vé dự Champions League mùa tới cũng là mục tiêu không quá tồi.

