Chelsea - Dấu hỏi ở những trận đấu lớn

Việc Leicester và Manchester United cầm hòa ở trận đấu sớm tưởng như trao cho Chelsea cơ hội để tiệm cận vị trí dẫn đầu của Liverpool. Rốt cuộc, thầy trò Lampard lại tự ném đi cơ hội bằng một trận đấu lớn không thắng nữa mùa này.

Chelsea đã trải qua 4 trận đấu với các ông lớn ở Premier League với thành tích 2 hòa, 2 thua.

CHELSEA GẶP KHÓ TRONG CUỘC ĐUA VÔ ĐỊCH

Tính cả trận gặp Arsenal, Chelsea đã trải qua 4 trận đấu với các ông lớn ở Premier League. Kết quả thu được 2 hòa, 2 thua, một thành tích rõ ràng không tương xứng với kỳ vọng về “The Blues”. Trận thua Liverpool không ai trách cứ. Hai trận hòa không bàn thắng trước Manchester United và Tottenham dẫu chẳng đáng khen, nhưng việc giữ sạch lưới vẫn là một điểm tích cực không thể bỏ qua. Vậy trận thua Arsenal sẽ nói như thế nào? Đó mới là trận thua thứ 3 trong 18 lần đối đầu gần nhất với “Pháo thủ” của Chelsea.

Điều đáng lo nằm ở những vấn đề cản trở Chelsea hướng đến những chiến thắng ở trận đấu lớn. Sự thận trọng trên mức cần thiết, những vấn đề về khả năng chuyển hóa cơ hội của hàng công cùng khoảnh khắc đáng quên ở hàng thủ. Hai trận thua trước Liverpool và Arsenal đều có những nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp từ các khoảnh khắc không thể tha thứ của hậu vệ Chelsea, từ tấm thẻ đỏ của Andreas Christensen ở trận gặp Liverpool cho đến tình huống Reece James phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ở trận gặp Arsenal, dù sẽ có những bênh vực không sai cho hậu vệ trẻ này khi trọng tài Michael Oliver không tinh tường trong quyết định của mình. Nếu một Arsenal khủng hoảng đủ đường đã dễ dàng khiến Chelsea bộc lộ vấn đề ở trận đấu lớn, liệu thầy trò Lampard có đủ vững vàng cho trận đấu lớn đầu năm gặp Manchester City vào ngày 3/1? Một câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Trong lúc Liverpool đang tăng tốc bất chấp những khó khăn về lực lượng, Chelsea lại cảm nhận những trở ngại về nhân sự đang làm cản trở hành trình hướng đến ngôi vương mùa này. Không phải Timo Werner hay Christian Pulisic, chính Hakim Ziyech mới là gương mặt để lại ảnh hưởng lớn nhất nơi hàng công đội chủ sân Stamford Bridge. Nhìn bộ ba Pulisic-Werner-Abraham khổ sở ra sao trong phần lớn thời gian trận đấu, HLV Lampard mong ngóng ngày tuyển thủ Ma Rốc sớm trở lại hơn bao giờ hết.

Ở hàng thủ, sự trở lại của cặp hậu vệ cánh Reece James-Ben Chilwell tưởng như là liều thuốc quan trọng cho Chelsea, nhưng bộ đôi này lại không thể đóng góp cho cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự như thói quen thường lệ. Một đội ngũ được đầu tư không ít nhưng vẫn để lộ vấn đề là chỉ dấu cho thấy Chelsea chưa thật sự sẵn sàng trở thành đối trọng xứng tầm với Liverpool cho cuộc đua vô địch.

ARTETA GIẢI HẠN ĐÚNG LÚC NHỜ LỚP TRẺ

Cơn khủng hoảng phong độ kéo dài suốt gần 2 tháng qua của Arsenal đã khép lại bằng chiến thắng Chelsea trong ngày “Lễ tặng quà”. Mikel Arteta nhận món quà bằng vàng, còn Frank Lampard để lại những dấu hỏi về các trận đấu lớn.

Trải qua chuỗi 7 trận không biết mùi chiến thắng liên tiếp ở Premier League, HLV Arteta hiểu rõ những áp lực bủa vây lên băng ghế huấn luyện của mình. Những lời khẳng định bảo đảm tương lai từ Giám đốc Kỹ thuật Edu không làm xua đi lo ngại về khả năng vị chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể mất việc nếu “Pháo thủ” tiếp tục đà trượt dài xuống nhóm cầm đèn đỏ, viễn cảnh tính đến trước trận derby London với Chelsea là hoàn toàn có thể xảy ra.

Thật may, những bàn thắng của Lacazette, Xhaka và Saka đã mang về chiến thắng Arteta mong chờ nhất suốt gần 2 tháng qua. Vị trí của “Pháo thủ” chưa hẳn đã được cải thiện rõ rệt, nhưng những chuyển biến về tinh thần là điều chắc chắn thầy trò Arteta có thể cảm nhận. Chiến lược gia 38 tuổi này sẽ có lý do để cảm thấy tự tin hơn về những quyết định nhân sự. Sự thiếu vắng Willian, David Luiz hay việc Aubameyang dành 90 phút trận đấu trên ghế dự bị hóa ra lại là điều tốt lành cho đội chủ sân Emirates. Arteta đã nhìn thấy nhiệt huyết từ những gương mặt trẻ như Smith Rowe, Saka hay Martinelli đã làm khổ hàng thủ Chelsea ra sao. Ông sẽ có thêm lý do để tin tưởng vào họ trong những trận đấu Premier League sắp tới của Arsenal.

ĐỨC HÙNG