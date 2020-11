V.LEAGUE 2020: Viettel, Hà Nội FC vô địch khi nào?

Việc chỉ cách nhau 2 điểm và thi đấu ở 2 trận khác nhau khiến cho cuộc đua vô địch V.League 2020 ở vòng đấu cuối cùng giữa Viettel và Hà Nội FC trở nên rất hấp dẫn.

Hà Nội FC đã có chiến thắng 4-2 cần thiết trước Sài Gòn FC vào tối 4/11 để loại chính đối thủ này khỏi cuộc đua vô địch. Hiện tại, V.League 2020 chỉ còn là cuộc đua song mã ở vòng cuối cùng giữa Viettel (38 điểm) và Hà Nội FC (36 điểm). Dù ít điểm hơn so với Viettel nhưng Hà Nội FC lại đang có lợi thế lớn về hiệu số bàn thắng bại so với đối thủ (+17 so với +12). Đó cũng sẽ là điểm tựa để Hà Nội FC dù không có trong tay quyền tự quyết nhưng vẫn hy vọng về một chức vô địch.

Ở lượt đấu cuối, vào 17h00 ngày 8/11, trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC sẽ gặp Viettel. Cũng vào thời gian đó, trên sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh tiếp Hà Nội FC.

Ở lượt đấu cuối Hà Nội FC phải thắng Than Quảng Ninh, và chờ tin vui từ sân Thống Nhất.

VIETTEL VÔ ĐỊCH KHI THẮNG SÀI GÒN FC

Hơn Hà Nội FC 2 điểm nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại, Viettel cần thắng Sài Gòn FC để đảm bảo 100% giành chức vô địch V.League năm nay, thay vì phải nghe ngóng thông tin từ trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội FC. Bởi bất cứ kết quả của trận Than Quảng Ninh và Hà Nội có diễn ra như thế nào, Viettel vẫn sẽ duy trì được khoảng cách ít nhất là 2 điểm với Hà Nội FC sau khi V.League hạ màn.

Nếu như Hà Nội FC không thắng được Than Quảng Ninh, đội bóng thủ đô sẽ chỉ thu hẹp được khoảng cách tối đa là 1 điểm với Viettel. Nhờ vậy, ngay cả khi thua Sài Gòn FC đi chăng nữa, Viettel vẫn sẽ hơn điểm chung cuộc so với Hà Nội FC.

HÀ NỘI FC VÔ ĐỊCH KHI THẮNG THAN QUẢNG NINH VÀ VIETTEL KHÔNG THẮNG SÀI GÒN FC

Hai điều kiện cần và đủ phải được Hà Nội FC bảo đảm nếu như muốn vô địch V.League 2020. Do kém Viettel 2 điểm nên Hà Nội FC trước tiên phải thắng được Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả đã. Tuy nhiên, họ cũng cần phải chờ kết quả ở trận cùng giờ giữa Viettel và Sài Gòn FC. Nếu như Viettel hòa Sài Gòn FC, Hà Nội FC sẽ vượt qua Viettel nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (cùng có 39 điểm). Trong trường hợp Viettel thua Sài Gòn FC, Hà Nội FC sẽ vượt qua Viettel nhờ hơn 1 điểm (39 so với 38 điểm).

XUÂN KỲ