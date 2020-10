Barcelona có thể mất trắng Messi nếu giảm lương lần 2

Barcelona đang mâu thuẫn với những cầu thủ ở đội một khi mà đội bóng xứ Catalunya muốn tiến hành đợt giảm lương lần 2 để giải quyết khó khăn về tài chính.

Vào tháng 3 năm nay, các cầu thủ Barcelona đã được yêu cầu giảm 70% lương để đảm bảo những cầu thủ không thi đấu của họ vẫn có thể nhận được tiền lương trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến bóng đá tê liệt.

Tuy nhiên gần đây, Barcelona thông báo rằng CLB đã lỗ 88 triệu bảng. Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), đội bóng xứ Catalunya muốn tiếp tục giảm lương đợt 2 để giải quyết khó khăn về tài chính.

Theo đó, Barca muốn sửa đổi hợp đồng làm việc của các cầu thủ. Nếu điều này thành công, đội bóng xứ Catalunya có thể giảm lương của những cầu thủ và nhân viên không thi đấu, làm việc trong những tháng tới.

Một cầu thủ của Barcelona sẽ đại diện cho đội bóng đàm phán với ban lãnh đạo CLB về việc giảm lương lần 2. Trước đây, Lionel Messi đã thay mặt các đồng đội để đàm phán khi Barcelona tiến hành giảm lương đợt một. Nhưng giờ đây, do Messi lên tuyển thi đấu nên đội bóng chủ sân Camp Nou khó có thể tìm ra một cầu thủ khác để làm đại diện.

Tuy nhiên ý định giảm lương đợt 2 của Barcelona có thể gặp trở ngại do sự phức tạp về pháp lý của Quy chế lao động tại Tây Ban Nha. Tờ Marca cho biết các cầu thủ và nhân viên của Barcelona có quyền hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp mà hợp đồng của họ bị sửa đổi vì lý do tài chính. Nói cách khác, Messi và các đồng đội có thể rời Barcelona theo dạng tự do với khoản tiền trị giá 20 ngày lương của mình.

Để tránh mất trắng các cầu thủ, Barcelona có thể phải đàm phán với từng người nhằm đạt thoả thuận ngăn họ huỷ hợp đồng và rời CLB.

Trường hợp đáng lo ngại nhất của Barcelona chính là Lionel Messi, cầu thủ đã gửi burofax đòi ra đi theo dạng tự do vào Hè năm nay. Barcelona đã từ chối cho Messi ra đi theo dạng tự do và khẳng định, CLB nào muốn có sự phục vụ của anh phải trả khoản tiền giải phóng trị giá 700 triệu euro. Cuối cùng, Messi đành ở lại CLB vì không muốn lôi Barcelona ra tòa.

Vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên Barcelona đã gặp khó khăn trên TTCN trong mùa Hè này. Đội bóng chủ sân Camp Nou đã không thể chiêu mộ Memphis Depay (Lyon), mục tiêu hàng đầu của HLV Ronald Koeman trên TTCN.

