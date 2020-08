Bayern Munich - Nhà vô địch hoàn hảo nhất lịch sử

Rạng sáng 24/8, Kingsley Coman ghi bàn duy nhất giúp Bayern Munich đánh bại Paris Saint-Germain (PSG) 1-0 để đăng quang Champions League mùa giải 2019-2020. Chiến thắng này khép lại chặng đường Champions League hoàn hảo của Bayern Munich với chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp.

Bayern Munich đăng quang Champions League 2019-20 với chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp.

Bayern là kẻ thống trị tuyệt đối tại nước Đức và là một trong những ông lớn giàu truyền thống nhất của bóng đá châu Âu. Họ đã có 11 lần vào chung kết Cúp C1/Champions League và vừa có lần thứ 6 đăng quang. Xét trên bình diện châu Âu, chỉ có Real Madrid (13 lần vô địch) và AC Milan (7 lần vô địch) là đứng trên Hùm xám xứ Bavaria.

Hơn thế nữa, Bayern vừa hoàn tất cú ăn 3 lần thứ 2 trong lịch sử của mình. Tại châu Âu, cũng chỉ có mỗi Barca là làm được điều này. Blaugrana giành cú ăn 3 vào các năm 2009 và 2015 còn Hùm xám là năm 2013 và 2020.

Nhưng ngoài những cột mốc kể trên, việc Bayern được đánh giá là nhà vô địch hoàn hảo nhất đến từ con số thống kê cực khủng của Opta (một công ty phân tích thể thao của Anh). Theo đó, Bayern là đội bóng đầu tiên vô địch Cúp C1/Champions League với tỷ lệ thắng 100%. Họ toàn thắng 11 trận kể từ đầu mùa. Một thành tích vô tiền khoáng hậu mà chưa biết khi nào mới bị phá.

Ngoài ra, Bayern đã kết thúc mùa giải 2019-2020 với việc bất bại 30 trận gần nhất (thắng 29 và hòa 1). Đặc biệt, trong 21 trận đấu gần nhất, Hùm xám chưa biết nếm mùi thất bại là gì.

Sức mạnh của Bayern tới từ sự đồng đều trong đội hình và một lối chơi hiện đại mà đầy sức mạnh. Hùm xám là tập hợp của những ngôi sao hàng đầu với đẳng cấp tương đương nhau. Gần như không có mắt xích nào là điểm yếu trong đội hình của họ.

Đó là thủ thành Manuel Neuer vững vàng trong khung gỗ. Là bôi đôi trung vệ Jerome Boateng và David Alaba phối hợp với nhau cực tốt để hóa giải mọi hàng tiền đạo. Là cặp đôi hậu vệ cánh thuộc dạng xuất sắc nhất thế giới Joshua Kimmich và Alphonso Davies.

Hàng tiền vệ là sự kết hợp của một Thiago Alcantara hào hoa nhưng bền bỉ cùng một Leon Goretzka mạnh mẽ nhưng cũng đầy tinh tế. Ở phía trên, Thomas Mueller đang hóa thân thành ông vua kiến tạo trong khi bộ đôi chạy cánh Serge Gnabry và Kingsley Coman có thừa tốc độ và sự tinh quái.

Và đặc biệt là trung phong cắm Robert Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan đang là chân sút số 1 tại châu Âu mùa này với 55 bàn trên mọi đấu trường. Người gần nhất với anh là Ciro Immobile cũng chỉ có được 39 bàn.

Đương nhiên không thể không kể tới vị thuyền trưởng Hansi Flick. Từ một “người đóng thế”, ông đã biến Bayern thành một con quái vật nuốt chửng mọi đối thủ và giành được tất cả những danh hiệu có thể. Flick đã áp dụng lối chơi pressing tầm cao cực kỳ khoa học và bài bản để trấn áp mọi đội bóng khác từ nhà cựu á quân Tottenham, các ông lớn Chelsea, Barca tới “chú ngựa ô” Lyon.

Tất nhiên, Bayern cũng có điểm yếu là hàng thủ của họ dâng cao nên dễ bị lộ khoảng trống ở phía sau nếu đối thủ biết cách khai thác. Nhưng cho đến hiện tại, chẳng đội bóng nào có thể khai thác triệt để điểm yếu này. Họ có thể gây ra nguy hiểm cho Bayern nhưng chưa thể đánh bại đội bóng nước Đức.

Một nhà vô địch đương nhiên cần thêm yếu tố may mắn dù họ có mạnh tới đâu. Và Bayern cũng không ngoại lệ. Họ đã may mắn không bị đối thủ khai thác điểm yếu hay may mắn có được những bàn thắng nhờ sự tỏa sáng bất ngờ của các ngôi sao.

Nhưng tựu trung lại, Bayern giành cú ăn 3 năm 2020 quả thực là một đội bóng hoàn hảo, một nhà vô địch thống trị tuyệt đối. Họ xứng đáng với những lời ca tụng của người hâm mộ bóng đá.

Xin chúc mừng Bayern Munich. Chúc mừng HLV Hansi Flick và các học trò. Họ đã mang tới cho chúng ta một cái kết đẹp cho mùa giải biến động bậc nhất lịch sử bóng đá.

TRUNG NGHĨA