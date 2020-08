Chelsea cần làm gì để lên trình ở Champions League?

Chelsea chi 200 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng

Chelsea rộng cửa chiêu mộ Kai Havertz

Thất bại tâm phục khẩu phục 1-7 sau 2 lượt trận trước Bayern Munich chỉ ra Chelsea chưa sẵn sàng chinh phục đấu trường Champions League. Thầy trò Frank Lampard cần làm gì để nâng tầm bản thân ở sân chơi này mùa tới?

Chelsea còn nhiều việc phải làm nếu muốn nâng tầm ở Champions League mùa tới, bao gồm khắc phục sự lỏng lẻo nơi hàng thủ.

MÙA GIẢI “DÒ ĐƯỜNG” CỦA THẦY TRÒ LAMPARD

Dừng bước sớm ở Champions League trước một Bayern Munich vượt trội về lực lượng và đẳng cấp chẳng phải thảm họa lớn với đội chủ sân Stamford Bridge. Trận thua Arsenal ở chung kết Cúp FA không nằm trong mong muốn của thầy trò Lampard, nhưng cũng chẳng lấy đi của The Blues điều gì. Chelsea mùa đầu dưới thời vị HLV 41 tuổi này vẫn còn đang dò dẫm đường đi. Ít ra, đội bóng Tây London hiểu rõ mình cần đầu tư nhiều hơn cho mùa hè này để bắt đầu một hành trình bứt phá từ mùa tới.

Timo Werner và Hakim Ziyech đã đến hội quân ở Stamford Bridge từ sớm. Tài năng trẻ Kai Havertz nhiều khả năng sẽ hiện diện trong màu áo Chelsea sau khi Leverkusen kết thúc hành trình ở Europa League. HLV Lampard đã được cấp trong tay những nhân sự như ý muốn của mình sau nguyên một mùa phải đào tạo những cầu thủ trẻ do án cấm chuyển nhượng của Chelsea kéo dài từ mùa hè năm ngoái đến tận đầu năm nay. Những cái tên nêu trên hứa hẹn một hàng công bùng nổ và chiều sâu hơn mùa này. Hai trận thua trước Bayern Munich chỉ ra một thực tế không cần bàn cãi: Vắng Christian Pulisic, ngôi sao sáng nhất mùa này, Chelsea loay hoay không biết làm thế nào để tạo ra sự khác biệt trước một tập thể già dơ và giàu kinh nghiệm Champions League. Thêm Ziyech và Werner, những người đã trải nghiệm ít nhất 1 mùa ở đấu trường Champions League lần lượt trong màu áo Ajax và Leipzig, Chelsea sẽ tự tin hơn trong những phương án nhân sự ở đấu trường Champions League mùa tới. Pulisic nhiều khả năng sẽ không đủ thể lực để bắt đầu mùa giải mới, nên việc có thêm lựa chọn trên hàng công cho HLV Lampard là điều tối quan trọng.

THÊM TÂN BINH

CHƯA CHẮC NÂNG TẦM HÀNG THỦ CHELSEA

Làm mới hàng công, Chelsea không thể bỏ qua việc cải thiện hàng thủ tệ hại nhất dưới kỷ nguyên Roman Abramovich. Sẽ không cần nói thêm về độ lỏng lẻo và mong manh của hàng thủ Chelsea ra sao vì ai cũng biết quá rõ.

Một danh sách dài những cái tên được nhắc tới để Lampard đi mua sắm cho hàng thủ. Ở vị trí trung vệ, John Stones của Manchester City là mục tiêu mới nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trung vệ 26 tuổi này từng được Chelsea theo đuổi cách đây 2 năm, nhưng anh lại chọn bến đỗ nửa xanh thành Manchester. Mức phí 20 triệu bảng không phải vấn đề của Chelsea và nó rõ ràng rẻ hơn nhiều so với những gì The Blues cần làm để chiêu mộ Jose Gimenez của Atletico Madrid hay Declan Rice của West Ham. Các vị trí hậu vệ cánh, ngoài trường hợp Reguilon của Real Madrid, Marc Cucurella là một cái tên mới lọt vào danh sách. Hậu vệ 22 tuổi này đã chơi khá tốt trong màu áo Getafe mùa trước dưới dạng cho mượn từ Barcelona. Mức phí của anh ngang tầm Reguilon và rõ ràng rẻ hơn nhiều so với Ben Chilwell của Leicester.

Xong hàng thủ, Chelsea sẽ nghĩ đến việc tìm một thủ môn mới, khi cả Kepa lẫn Willy Caballero đều không cho thấy sự tin cậy dưới thời Lampard. Vấn đề của Lampard lúc này là ông có thể đẩy nhanh việc cải tổ hàng thủ hay không, khi những tín hiệu gần đây cho thấy vị HLV này sẽ phải bán đi những người thừa nếu muốn đem về các tân binh cho hàng thủ.

Điều may mắn cho The Blues là họ vẫn bảo đảm việc tham dự đấu trường này mùa tới nhờ vị trí trong top 4 ở Premier League. Champions League mùa này trở thành bài học đầu đời cho thế hệ giàu tài năng nhưng còn hạn chế về trải nghiệm châu lục như Tammy Abraham hay Mason Mount.

LINH SAM