Lazio tự bắn vào chân, Juve "lết" dần tới ngôi vương

Dù không có được phong độ tốt nhất, khi chỉ giành 1 điểm ở 2 vòng đấu gần đây, nhưng Juventus vẫn đang chiếm ưu thế hoàn toàn trong cuộc đua vô địch với việc các đối thủ cạnh tranh không thể tận dụng cơ hội để bứt lên.

Lazio tự bắn vào chân trong cuộc đua vô địch với 3 trận thua liên tiếp.

Khoảng một thập kỷ trở lại đây, Juventus đã một tay che cả bầu trời Italia, đội bóng thành Turin đã biến những đối thủ như Napoli, Inter Milan, AC Milan, Roma hay Lazio thành các đội bóng nhỏ trong hành trình đến chức vô địch Scudetto của mình. Sức mạnh tuyệt đối của Juventus đã khiến Serie A trở nên nhàm chán, giống như cái cách mà Bayern Munich hay PSG đang làm ở những giải đấu của mình lần lượt là Bundesliga và Ligue 1.

Ở mùa giải 2019-2020 này, hành trình bảo vệ vị trí độc tôn của họ bị lung lay dữ dội trước sự vươn lên mạnh mẽ của Inter Milan cũng như Lazio. Tuy nhiên, đó chỉ là những gì diễn ra trước thời điểm mùa giải tạm dừng do đại dịch COVID-19. Sau thời điểm kết thúc vòng đấu 26, Juventus dẫn đầu bảng xếp hạng với 57 điểm, hơn 1 điểm so với Lazio, đội đứng thứ 2 và 3 điểm so với Inter Milan.

Nếu như mùa giải không bị gián đoạn do đại dịch COVID-19, cuộc chiến tới ngôi vương chắc chắn sẽ diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính, khi sự thăng hoa đang được Lazio thể hiện. Thế nhưng, kể từ thời điểm mùa giải tái khởi tranh, Lazio và Inter Milan đã không còn giữ được sự ổn định. Trận thua ngược Sassuolo ngay trên sân nhà đêm qua là trận đấu thứ 3 liên tiếp Lazio nhận thất bại và là trận thua thứ 4/6 sau đại dịch COVID-19.

Với Inter Milan, đoàn quân HLV Antonio Conte sau thất bại ở trận derby Italia trước chính Juventus vòng đấu cuối cùng trước khi nghỉ thi đấu do virus Corona gần như đã đánh gục ý chí chiến đấu của đội bóng này. Mùa giải trở lại sau 3 tháng nghỉ, Neazzurri chỉ thắng 3/6 trận đã đấu, trong đó chỉ giành 1 điểm ở 2 vòng đấu gần đây cũng khiến họ gần như đã giương cờ trắng đầu hàng trong cuộc đua vô địch.

Việc Lazio và Inter Milan tự bắn vào chân mình khiến Juventus dù không quá xuất sắc ở mùa giải này vẫn đang ung dung trong cuộc chiến tới ngôi vương. 2 vòng đấu gần nhất, Bianconeri nhận thất bại trước AC Milan (2-4) và bị Atalanta (2-2) cầm hòa. Chỉ giành 1 trong số 6 điểm tối đa, nhưng Juventus vẫn đang độc chiếm ngôi đầu với 76 điểm, duy trì khoảng cách 8 điểm nhiều hơn đội bám đuổi là Lazio và thậm chí bỏ xa Inter Milan tới 11 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Juventus sa sút, Lazio và Inter Milan tự bắn vào chân mình đã tạo điều kiện không thể tốt hơn để Atalanta vươn lên mạnh mẽ. Trước khi cầm chân Juventus 2-2 đêm qua, Atalanta duy trì mạch 6 chiến thắng liên tiếp từ thời điểm mùa giải tái khởi tranh, đồng thời duy trì mạch 12 trận gần nhất không thua với 10 chiến thắng. Thành tích ấn tượng này giúp Atalanta vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH với 67 điểm, kém vị trí nhì bảng của Lazio khoảng cách 1 điểm, hơn Inter 2 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.

Mùa giải lúc này chỉ còn 6 vòng đấu nữa là hạ màn, Top 4 gần như đã định hình được 4 cái tên là Juventus, Lazio, Atalanta và Inter. Cuộc đua vô địch lúc này trên lý thuyết vẫn còn cửa dành cho cả 4 đội bóng, nhưng có lẽ chung cuộc Juventus vẫn là cái tên lên đỉnh, dù rằng đây cuộc đua mà đội bóng của HLV Maurizio Sarri thi đấu kém thuyết phục.

QUANG MINH