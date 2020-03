Manchester United muốn bán Pogba

Theo tờ The Sun (Anh), Manchester United chấp nhận bán Paul Pogba với mức giá 80 triệu bảng. Paul Pogba được cho là muốn rời Manchester United trong hè năm nay và đội bóng chủ sân Old Trafford cũng không muốn giữ chân anh nữa. Do Pogba sẽ đáo hạn hợp đồng vào hè sang năm nên Manchester United muốn bán anh ngay trong mùa hè này.

Hè năm ngoái, Manchester United đã đưa ra mức giá 180 triệu bảng cho bất cứ CLB nào quan tâm tới Pogba. Kết quả là các đội bóng như Juventus hay Real Madrid đã quyết định không chiêu mộ cầu thủ người Pháp. Tuy nhiên ở mùa giải này, Pogba mới thi đấu 8 trận cho Manchester United. Trong phần lớn thời gian của mùa giải, cầu thủ người Pháp ngồi ngoài vì chấn thương. Do có sự xuất hiện của Bruno Fernandes nên lúc này, Manchester United không còn muốn giữ chân Pogba bằng mọi giá nữa.

NGỌC NGÀ