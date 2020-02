Nơi hội tụ hảo thủ 5 châu

El Clasico là biệt danh của trận đấu hoành tráng, dữ dội, hấp dẫn nhất thế giới bóng đá, cuộc đọ sức giữa 2 CLB vĩ đại nhất nhì thế giới: Real Madrid – Barcelona. Và các thành phần cấu tạo nên El Clasico cũng rất siêu kinh điển mới có thể góp mặt vào vũ trụ đó.

Giải thưởng lớn nhất trong tâm trí của các cầu thủ Barca và Real Madrid khi El Clasico khởi tranh tối Chủ nhật này sẽ là 3 điểm quan trọng tại La Liga. Nhưng họ đều là những danh tướng đã từng thu thập được đủ mọi vinh quang trên sân cỏ, được coi là những cá nhân ưu tú nhất thế giới. Hãy cùng ngắm nhìn vũ trụ Siêu kinh điển này.

Quả Bóng Vàng & The Best: Quả Bóng Vàng của tạp chí France Football và The Best của FIFA (từ năm 2017) là 2 danh hiệu cá nhân cao quý nhất của mỗi cầu thủ được trao hàng năm. Đội trưởng Lionel Messi của Barca chủ sở hữu hiện tại của 2 giải thưởng này, với tổng cộng 6 chiến quả. QBV 2019 cũng đã giúp Messi vượt qua Cristiano Ronaldo với 5 danh hiệu. Tại Real hiện tại, còn một QBV đang phụng sự, đó là Luka Modric, người đoạt danh hiệu cao quý đó vào năm 2018.

Chiếc Giày Vàng & Pichichi: Không những chỉ thống trị thế giới cả thập kỷ trước về danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới, El Clasico cũng liên tục tự hào về những cầu thủ ghi bàn hàng đầu. Giải thưởng Pichichi được trao cho cầu thủ ghi bàn hàng đầu TBN mỗi mùa giải gần như đồng nghĩa danh hiệu Chiếc Giày Vàng cho cầu thủ ghi bàn hàng đầu châu Âu.

Trong thập kỷ qua, Messi đã 6 lần giành Chiếc Giày Vàng và Luis Suarez đã 2 lần làm được điều đó. Suarez đã bị loại vì chấn thương dài hạn nhưng hiệu quả của Messi trước khung thành sẽ đi một chặng đường dài để quyết định trận đấu này, như với hầu hết mọi trận đấu.

Ngôi Sao World Cup: El Clasico luôn có sự hiện diện của những nhà vô địch thế giới, đặc biệt ở 3 kỳ World Cup vừa qua. Hai trong số ba cầu thủ hay nhất tại World Cup 2018 - Luka Modric (Quả Bóng Vàng) và Antoine Griezmann (Quả Bóng Đồng) - sẽ đóng vai trò quan trọng vào Chủ nhật tới.

Còn Quả Bóng Bạc Eden Hazard đã gặp phải chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng vào cuối tuần trước trong trận thua sốc 0-1 của Real Madrid trước Levante. Nhưng Găng Tay Vàng World Cup 2018 Thibaut Courtois, đồng hương của Hazard vẫn sẽ đóng vai trò chính.

Quay trở lại kỳ World Cup 2014, các giải thưởng cũng bị chi phối bởi các ngôi sao El Clasico hiện tại. Messi giành Quả Bóng Vàng trong khi Chiếc Giày Vàng đã thuộc về James Rodríguez của Real.

Các cầu thủ của Barca và Real Madrid cũng đã thống trị các lễ trao giải tại Club World Cup trong những năm gần đây. Gareth Bale và Modric lần lượt giành Quả Bóng Vàng Club World Cup 2017 và 2018, trong khi Luis Suarez, Sergio Ramos và Messi đều đã giành được giải thưởng ít nhất một lần trong quá khứ.

Đội Hình Tiêu Biểu FIFPro: Mỗi năm, Đội Hình Tiêu Biểu FIFPro được bầu chọn bởi cầu thủ cũng cho thấy sự lấn lướt của những chiến binh El Clasico. Một số cầu thủ của Barca và Real Madrid đã được bầu chọn vào đội bóng này nhiều lần, như Messi (13), Ramos (10), Marcelo (6), Modric (5), Pique (4), Toni Kroos (3), Hazard (2) và Frenkie de Jong và Luis Suárez (cùng 1 lần)

Hảo thủ 5 châu: Ngoài những nhân tố xuất sắc siêu việt như Messi hay Ronaldo (trước đây), El Clasico cũng là nơi giao tranh của nhiều hảo thủ đến từ khắp hành tinh. Bale, Suarez và Hazard đã giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League trong 3 mùa liên tiếp (lần lượt là 2012/13, 2013/14, 2014/15). Hazard cũng là Cầu thủ xuất sắc nhất của Ligue 1 trong mùa 2010/11 và 2011/12, trong khi đồng đội của anh, Benzema đã giành được vinh dự đó vào năm 2007/08.

Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của La Liga: El Clasico cũng có nhiều cầu thủ đã giành được nhiều danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của La Liga, một minh chứng cho chất lượng của người tham dự Siêu Kinh Điển. Cả Griezmann và Messi đều giành được kỷ lục 6 lần được bình chọn là hay nhất tháng. Bên cạnh đó là Suarez (3), Karim Benzema (1), Ivan Rakitic (1) và Thibaut Courtois (1).

