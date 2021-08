Trung Quốc tuyên bố vắc xin trong nước rất hiệu quả với biến thể Delta

Trên tờ Thời báo Hoàn Cầu ngày 22/8 cho biết, một nghiên cứu ở tỉnh Quảng Đông (Guangdong), miền Nam Trung Quốc cho thấy, các vắc xin do nước này sản xuất để đối phó với đại dịch COVID-19 cung cấp “sự bảo vệ tuyệt vời” cho những người được tiêm chủng đầy đủ trước dịch bệnh do biến thể Delta gây ra. Nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Quảng Đông (Quảng Đông CDC) công bố, đã được ra mắt ngày 20/8 trên bản in trước của tạp chí tuần CCDC.

Biến thể Delta đã gây ra một đợt bùng phát dịch COVID-19 ở tỉnh Quảng Đông trong tháng 5 và tháng 6. Các chuyên gia nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu thu được từ các khu vực bùng phát dịch để đánh giá khả năng bảo vệ của những vắc xin được sản xuất ở Trung Quốc.

Những phát hiện từ công trình nghiên cứu này cho thấy, các vắc xin bất hoạt do Trung Quốc phát triển cung cấp khả năng bảo vệ tốt người được tiêm chủng trước biến thể Delta. Hiệu quả bảo vệ của các vắc xin này đối với những người được tiêm chủng đầy đủ (14 ngày sau liều thứ 2 với khoảng cách 21 ngày giữa 2 liều) ở những người 18 tuổi và trên 18 tuổi, lần lượt là 78% và 70%, với khả năng bảo vệ người tiêm 100% trước tình trạng mắc bệnh nặng.

Ngược lại, việc tiêm chủng một phần cho thấy ít hiệu quả trong việc giúp người được tiêm chủng chống lại chứng viêm phổi, với việc nghiên cứu cho thấy hiệu quả của vắc xin đối với những người được tiêm chủng một phần lần lượt từ 1,4% đến 8,4%.

Điều quan trọng là không có các ca bệnh nặng hoặc nguy kịch, trong khi những người tiếp xúc gần không được tiêm phòng có 19 trường hợp mắc bệnh nặng hoặc nguy kịch. Nghiên cứu nhấn mạnh rằng, các vắc xin bất hoạt sẽ chỉ có hiệu quả nếu người được tiêm chủng tiêm đầy đủ 2 liều.

TIẾN TRUNG