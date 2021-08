Mỹ đạt mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 70% dân số

Ngày 2/8, Mỹ đã đạt cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 với 70% dân số nước này được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-9, muộn hơn gần một tháng so với mục tiêu ban đầu mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đề ra là vào ngày 4/7.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại New York, Mỹ.

Thông báo trên do Giám đốc Dữ liệu COVID-19 của Nhà Trắng Cyrus Shahpar công bố trên trang Twitter cá nhân. Ngoài ra, ông Shahpar cũng cho biết mức tiêm chủng bình quân trong 7 ngày tại Mỹ đạt 441.000 người, mức cao nhất trong hơn một tháng.

Theo số liệu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), tốc độ tiêm chủng trên toàn nước Mỹ đã được cải thiện và tăng đều đặn suốt 3 tuần qua, trung bình đạt hơn 650.000 liều trong 7 ngày, tăng 26% so với 3 tuần trước.

Đáng chú ý, tốc độ tiêm chủng đã được đẩy nhanh ở một số bang miền Nam, vốn gặp khó khăn trong việc triển khai chương trình tiêm chủng do có nhiều người lo ngại về sự an toàn của các loại vaccine hiện nay, cũng như vì một số lý do khác.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do biến thể Delta gây ra, Tổng thống Biden đã kêu gọi người dân Mỹ đi tiêm phòng, đồng thời khẳng định nước này đã “sẵn sàng đối phó với tình trạng gia tăng số ca COVID-19 chưa từng có.” Theo ông, không giống như một năm trước đây, Mỹ hiện có khả năng giữ cho nền kinh tế phát triển và mục tiêu này có thể đạt được khi người dân đi tiêm phòng.

Hiện nay, biến thể Delta đang gây bệnh cho hầu hết những trường hợp chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Số liệu của CDC cho thấy số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày ở Mỹ là hơn 100.000. Đây là con số cao nhất kể từ tháng 2/2021 khi chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 chưa được triển khai rộng rãi.

Các chuyên gia về dịch bệnh dự đoán sẽ có khoảng 140.000 đến 300.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày ở Mỹ trong tháng 8 do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta và sự khôi phục các hoạt động hàng ngày trên diện rộng.

ĐẶNG HUYỀN