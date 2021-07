WHO cảnh báo tốc độ lây lan của biến thể Delta tại châu Phi

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 2/7 cảnh báo biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đang khiến dịch COVID-19 lây lan tại châu Phi với tốc độ kỷ lục.

Theo WHO, số ca bệnh tại châu Phi đã tăng mạnh trong 6 tuần liên tiếp. Số ca nhiễm trong vòng 7 ngày tính đến ngày 27/6 vừa qua đã tăng 25% so với tuần trước đó, lên gần 202.000 ca. Số ca mắc mới theo tuần cao nhất từ trước đến nay tại châu Phi ghi nhận ở mức 224.000 ca/tuần. Số ca tử vong do COVID-19 ở 38 quốc gia châu Phi tăng 15% lên gần 3.000 ca trong cùng thời gian kể trên.

Giám đốc WHO khu vực châu Phi Matshidiso Moeti cho rằng, tốc độ và quy mô của làn sóng dịch bệnh thứ 3 là chưa từng thấy. Hiện biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao đã được phát hiện tại 16 quốc gia châu Phi, trong đó biến thể này gây ra 97% số ca tại Uganda và 79% số ca tại CHDC Congo. Nhu cầu oxy ở châu Phi hiện cao hơn 50% so với thời kỳ đỉnh dịch trong làn sóng dịch bệnh thứ nhất cách đây 1 năm.

Bà Moeti nhận định sự lây lan nhanh chóng các biến thể có khả năng lây nhiễm cao hơn đang khiến mức độ nguy hiểm của dịch bệnh tại châu Phi tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới. Do đó, các nước cần phải hành động ngay từ bây giờ và tăng cường các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn tình trạng khẩn cấp trở thành thảm kịch.

Theo WHO, các quốc gia châu Phi đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vaccine ngừa COVID-19. Đến nay, chỉ 15 triệu người, tương đương 1,2% dân số châu lục này, được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19.

TRẦN QUYÊN