Tổng thư ký AL kêu gọi nỗ lực quốc tế nhằm loại bỏ IS

Tổng thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit ngày 29/6 đã cảnh báo về sự trở lại của các mạng lưới thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và kêu gọi các nỗ lực quốc tế nhằm loại bỏ tổ chức này.

Tổng thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit.

Phát biểu tại Hội nghị cấp bộ trưởng của Liên minh toàn cầu chống IS, được tổ chức ở thủ đô Rome (Italia), ông Aboul-Gheit nhấn mạnh việc thành lập một đơn vị hành động quốc tế là giải pháp then chốt nhằm “xóa sổ tận gốc” IS và loại bỏ mọi cơ hội xuất hiện trở lại các mối đe dọa xuyên biên giới.

Đề cập diễn biến leo thang nguy hiểm ở Syria và Iraq, 2 quốc gia chứng kiến các cuộc tấn công khủng bố liên tiếp trong những tháng qua, Tổng thư ký AL nêu rõ: “Chúng ta đã nhận thấy những tín hiệu đáng quan ngại gần đây về sự trở lại của các mạng lưới IS với những cơ cấu mới”.

Ông Aboul-Gheit cho rằng, việc loại bỏ tổ chức khủng bố IS phụ thuộc vào các hành động quốc tế chung, đặc biệt là trong trao đổi thông tin và hỗ trợ các lực lượng an ninh địa phương triển khai hoạt động trên thực địa.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh điều quan trọng là phải ngăn chặn các hoạt động của IS tuyển mộ thanh thiếu niên.

Liên quan vấn đề trên, cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố, Washington “ủng hộ mạnh mẽ sáng kiến của Italia nhằm bảo đảm liên minh chống IS tập trung nỗ lực ở châu Phi, đồng thời vẫn theo dõi chặt chẽ tình hình Syria và Iraq”.

Phát biểu họp báo cùng Ngoại trưởng Italia Luigi Di Maio, ông Blinken cũng cho biết, cuộc thảo luận về Syria trong khuôn khổ hội nghị ở Rome nhằm nối lại các nỗ lực quốc tế chống IS sẽ tập trung vào cách thức để đưa viện trợ nhân đạo vào quốc gia Trung Đông này.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị trên, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã bày tỏ lo ngại về các hoạt động gia tăng của IS tại một số quốc gia châu Phi. Theo ông, IS vẫn đặt ra những thách thức thực sự bất chấp các mạng lưới của tổ chức này đã bị triệt phá ở nhiều khu vực tại Iraq và Syria. Do đó, điều quan trọng là phải đẩy mạnh các nỗ lực toàn cầu nhằm hạn chế mối đe dọa của nhóm cực đoan này.

Ngoại trưởng Shoukry cũng khẳng định, Ai Cập mong muốn tăng cường hợp tác với các nước châu Phi trên phương diện chống khủng bố, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ hoàn toàn của Ai Cập đối với các mục tiêu của liên minh toàn cầu chống IS nhằm đạt được sự ổn định và tái thiết các khu vực ở Syria và Iraq, cũng như loại bỏ tất cả các nhóm khủng bố cổ xúy các quan điểm cực đoan của IS.

