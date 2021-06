Thế giới có hơn 176,7 triệu ca mắc

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 14/6 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 176.701.265 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3,81 triệu ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 160.731.913 người.

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận thêm 293.850 ca nhiễm mới, tập trung nhiều nhất tại Ấn Độ (67.290 ca), Brazil (36.998 ca), Colombia (28.519 ca), Nga (14.7230 ca), Argentina (13.043 ca), Indonesia (9.868 ca)...

Trong 7 ngày qua, số ca nhiễm mới trên toàn thế giới đã giảm 12%; số ca nhiễm mới tại châu Á giảm 23%, châu Âu giảm 14%, Bắc Mỹ giảm 7% và Nam Mỹ giảm 2%. Trong khi đó, châu Phi ghi nhận số ca nhiễm trong 7 ngày qua tăng tới 40%, châu Đại dương tăng 15%.

Đáng chú ý, Cuba ghi nhận ngày có số ca nhiễm mới cao nhất kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại nước này. Cụ thể, Cuba ghi nhận 1.470 ca nhiễm mới và 12 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua. Theo Bộ Y tế Cuba, đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã lên tới 157.708 ca, trong đó 1.087 không qua khỏi.

Liên quan đến vaccine ngừa COVID-19, WHO ngày 13/6 cho biết lãnh đạo G7 đã nhất trí chia sẻ ít nhất 870 triệu liều vaccine cho COVAX - chương trình phân phối vaccine cho các nước có thu nhập thấp và trung bình do WHO khởi xướng. Ít nhất một nửa số vaccine cam kết nói trên sẽ được bàn giao trong cuối năm 2021.

LAN PHƯƠNG