Thế giới báo động trước biến thể Delta, vẫn hy vọng vào vắc xin COVID-19

Biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đang lây lan khắp toàn cầu, khiến các quốc gia phải tăng cường cảnh giác, siết chặt các biện pháp phòng chống COVID-19. Trong bối cảnh biến thể Delta gây ra những diễn biến khó lường, vắc xin COVID-19 vẫn được coi là vũ khí hữu hiện.

Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho người dân tại Los Angeles, bang California (Mỹ).

Biến thể Delta (phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ) được đánh giá là có khả năng lây lan mạnh đang gây ra các làn sóng lây nhiễm mới ngay cả tại những quốc gia có tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19 ở mức cao. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng nhiều nước hiện nay đều lo ngại về biến thể Delta và WHO cũng quan ngại về biến thể này. Theo ông, Delta là biến thể dễ lây lan nhất trong số các biến thể của virus SARS-CoV-2 được xác định từ trước đến nay. Hiện biến thể này xuất hiện ở ít nhất 85 quốc gia và đang lây lan nhanh chóng ở những cộng đồng chưa được tiêm vắc xin COVID-19. Dịch bệnh đang gia tăng trở lại trên khắp thế giới là do các nước nới lỏng những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Hiện số ca mắc mới COVID-19 đang gia tăng trở lại ở nhiều nước, một phần là do biến thể Delta.

TĂNG CƯỜNG ĐỐI PHÓ BIẾN THỂ DELTA

Ý thức rõ về tốc độ lây lan cũng như những nguy hiểm của biến thể Delta, các nước lại siết chặt phòng dịch bệnh và tăng tốc tiêm vắc xin COVID-19 cho nhóm người chưa tiêm. Giới chuyên gia cảnh báo những người chưa tiêm vắc xin có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2, đặc biệt biến thể Delta dễ lây lan. Cho rằng biến thể Delta là “mối đe dọa lớn nhất” đối với những nỗ lực kiểm chế dịch bệnh, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Mỹ Anthony Fauci đã kêu gọi đẩy mạnh chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19.

Số liệu nghiên cứu từ Chính phủ Anh cho thấy nếu tiêm đủ liều vắc xin ngừa COVID-19 có thể giảm đến 96% khả năng phải nhập viện và 79% nguy cơ mắc bệnh có triệu chứng do biến thể Delta. Tại Italy, trước nguy cơ biến thể Delta lây lan nhanh, ngày 26/6, Bộ Y tế nước này đã gửi thông tư tới các vùng, trong đó nêu rõ: “Cần tăng tốc chiến dịch tiêm vắc xin ngừa COVID-19 và theo dõi tất cả các trường hợp mắc mới”. Tại Canada, giới chức y tế cho biết 75% người dân Canada phải được tiêm chủng đầy đủ trước khi các biện pháp bảo vệ ở không gian trong nhà có thể được dỡ bỏ hoàn toàn. Nhưng nếu biến thể Delta trở thành dòng “chủ đạo” ở Canada, 80% dân số sẽ phải được tiêm chủng đầy đủ rồi các biện pháp đó mới được dỡ bỏ, để tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại vào mùa Thu.

VẮC XIN COVID-19 HIỆU QUẢ TỚI ĐÂU VỚI DELTA?

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng các loại vắc xin COVID-19 hiện nay có hiệu quả kém hơn một chút trong phòng ngừa biến thể Delta, nhưng vẫn cho thấy hiệu quả cao nếu tiêm đủ 2 liều.

Kết quả một nghiên cứu do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Oxford thực hiện và công bố trên tạp chí Cell ngày 23/6 cho thấy vắc xin COVID-19 của AstraZeneca và liên doanh Pfizer (Mỹ) - BioNTech (Đức) vẫn có hiệu quả chống lại 2 biến thể là Delta và Kappa. Cụ thể, vắc xin Pfizer/BioNTech và AstraZeneca vẫn có hiệu quả bảo vệ người tiêm chủng cao tới hơn 90% để không phải nhập viện điều trị do nhiễm biến thể Delta. Qua đó, các nhà nghiên cứu khuyến khích các nước đẩy mạnh chương trình tiêm chủng để phòng COVID-19.

Ngày 29/6, Công ty Moderna cho biết kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy những người được tiêm vắc xin Moderna đều cho phản ứng kháng thể đối với tất cả biến chủng được thử nghiệm, kể cả biến chủng Delta.

THÙY DƯƠNG