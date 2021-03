Việt Nam đề xuất phương hướng hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN

Sáng 18/3, Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 18 (ACDFM-18) được tổ chức theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của chủ nhà Brunei. Thiếu tướng Dato Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahat, Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei chủ trì Hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về tình hình an ninh thế giới, khu vực, đặc biệt là các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống có ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ASEAN; đánh giá kết quả hợp tác, đề ra định hướng thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trong thời gian tới giữa quân đội các nước ASEAN.

Cảm ơn các nước ASEAN đã ủng hộ và hợp tác trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Trưởng đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, trong năm 2021, Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, hợp tác chặt chẽ với Brunei và các nước ASEAN để tiếp nối những kết quả ASEAN đạt được trong năm 2020 cũng như hiện thực hóa các mục tiêu đề ra cho Năm ASEAN 2021.

Theo Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, chủ đề Năm ASEAN 2021: “Chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị, chúng ta thịnh vượng” đã được nước Chủ tịch ASEAN đưa ra rất kịp thời, phản ánh mong muốn chung của cộng đồng ASEAN về việc đề cao nỗ lực tập thể nhằm nâng cao đời sống của người dân; nhấn mạnh ASEAN phải phối hợp ứng phó với các thách thức chung của khu vực và thế giới, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam bày tỏ tin tưởng Hội nghị lần này sẽ đưa ra nhiều sáng kiến mới nhằm nâng cao chất lượng hợp tác thực chất, hiệu quả, có chiều sâu giữa quân đội các nước ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đã chia sẻ với các đối tác ASEAN về tình hình thế giới, khu vực, nhấn mạnh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các thách thức an ninh vẫn là yếu tố bất ổn thường trực, trong đó có vấn đề an ninh biển.

Trên cơ sở đó, Trưởng đoàn Việt Nam đề xuất phương hướng hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN trong thời gian tới, nhấn mạnh cần duy trì vai trò trung tâm của ASEAN; tiếp tục nâng cao hiểu biết của quân nhân, đặc biệt là các sĩ quan trẻ về hợp tác ASEAN thông qua các hoạt động chung, thúc đẩy nâng cao hình ảnh ASEAN thông qua sáng kiến đặt cờ ASEAN bên cạnh quốc kỳ tại đơn vị quân đội của các quốc gia thành viên ASEAN tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; vận dụng, lồng ghép các cơ chế, sáng kiến, thỏa thuận hiện có trong ASEAN nói chung và trong kênh quốc phòng-quân sự ASEAN nói riêng trong triển khai các hoạt động hợp tác.

Trưởng đoàn Việt Nam cũng khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc tham gia có trách nhiệm đối với các hoạt động hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN, đặc biệt trong vai trò chủ trì một số hoạt động thời gian tới như đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chu kỳ 2021-2024 với Nhật Bản, Hội nghị Mạng lưới Trung tâm Gìn giữ hòa bình các nước ASEAN, Chương trình Trao đổi kinh nghiệm huấn luyện Hải quân các nước ASEAN trong khuôn khổ Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN...; thông báo các hoạt động Bộ Quốc phòng Việt Nam dự kiến chủ trì tổ chức trong năm 2021, bao gồm chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ 4; Hội nghị quốc tế “Phụ nữ với hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc” trong nhiệm kỳ Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ nhất.

Trưởng đoàn Việt Nam bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao nội dung Tuyên bố chung của Hội nghị lần này.

Tuyên bố đã nhấn mạnh cam kết của các nước ASEAN trong việc tiếp tục duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, đồng thời tăng cường xây dựng lòng tin, thực thi đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Kết thúc Hội nghị, Brunei đã tiến hành lễ bàn giao chức Chủ tịch ACDFM cho Campuchia - nước Chủ tịch ASEAN kế nhiệm trong năm 2022 theo hình thức trực tuyến.

