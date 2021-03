Hoạt động du lịch ở châu Âu giảm mạnh

Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) ngày 16/3 cho hay, hoạt động du lịch ở Liên minh châu Âu (EU) đã giảm 52% trong năm ngoái, nguyên nhân chính đến từ các biện pháp hạn chế đi lại và phong tỏa do đại dịch COVID-19. Mức giảm chưa từng có (52%) so với năm 2019 cho thấy du lịch là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch tại châu Âu.

Hy Lạp chuẩn bị mở cửa đón khách du lịch trở lại.

Hy Lạp, Cyprus và Malta, các quốc gia vùng Địa Trung Hải với những bãi biển thu hút du khách, chịu tác động mạnh nhất khi giảm đến 70%. Ở khu vực Bắc Âu, Hà Lan và Đan Mạch chứng kiến mức giảm thấp hơn là 35%. Quốc gia đón lượng du khách lớn nhất thế giới là Pháp cũng như Ireland vẫn chưa cung cấp dữ liệu cho Eurostat.

Eurostat cho biết, các du khách đã nghỉ 1,4 tỷ đêm trong năm 2020, giảm mạnh so với con số gần 3 tỷ đêm vào năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch bùng phát. Số đêm nghỉ của du khách nước ngoài tới EU giảm 68%, trong khi con số này của du khách nội địa giảm 38%.

Trong khi các nước EU đang trải qua làn sóng lây nhiễm thứ 2, một số nước phụ thuộc vào du lịch hy vọng rằng hệ thống “hộ chiếu vắc xin” có thể mở đường cho mùa du lịch mùa hè năm nay.

LÊ MINH