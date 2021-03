Giải cứu thành công siêu tàu mắc kẹt ở kênh đào Suez

Nhà cung cấp dịch vụ hàng hải Inchcape cho biết, siêu tàu chở container Ever Given chặn kênh đào Suez hiện đã được giải cứu. Các đội cứu hộ của Ai Cập đã thành công trong việc giúp tàu Ever Given di chuyển vào sáng 29/3, nhưng vẫn chưa rõ thời điểm nào kênh đào Suez sẽ được mở cửa giao thông trở lại.

Siêu tàu container Ever Given bị mắc cạn tại kênh đào Suez, Ai Cập, ngày 27/3/2021.

Vụ mắc cạn tàu Ever Given đã làm tê liệt hoạt động giao thương đi qua kênh đào Suez, khiến hơn 200 tàu khác bị tắc nghẽn ở hai đầu. Đặc biệt, nhiều tàu chở dầu bị mắc kẹt tại đây được cho là nguyên nhân khiến giá dầu tăng khoảng 5%.

Tàu Ever Given có chiều dài hơn tổng chiều dài của 4 sân bóng đá và tải trọng lên tới hơn 200.000 tấn. Vì vậy, vụ mắc cạn đã khiến hoạt động giao thương đi qua kênh đào Suez tê liệt.

Kênh đào Suez, nối Biển Đỏ và Địa Trung Hải, là nguồn thu ngoại tệ rất quan trọng của Ai Cập, với doanh thu đạt 5,6 tỷ USD trong năm 2020. Khoảng 12% giao thương thế giới đi qua kênh đào Suez. Đây và là tuyến huyết mạch đường thủy nhanh nhất kết nối giữa châu Âu và châu Á.

HÀ THANH