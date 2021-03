EU sẽ đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 7/2021

Ngày 22/3, Ủy viên châu Âu về thị trường nội địa Thierry Breton nhận định Liên minh châu Âu (EU) có khả năng đạt được miễn dịch cộng đồng vào tháng 7 tới.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Essen, Đức.

Phát biểu trên kênh truyền hình TF1 của Pháp, Ủy viên Breton nhấn mạnh cách thức duy nhất để đánh bại đại dịch COVID-19 là tiêm vaccine và mặt hàng này đang được chuyển tới thị trường EU. Ông dự báo vào ngày 14/7 tới, toàn EU sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng.

Đánh giá trên được đưa ra trong bối cảnh một số nước EU đã tái áp đặt các biện pháp hạn chế để kiểm soát dịch COVID-19. Cuộc chiến chống làn sóng lây nhiễm thứ ba của EU đã trở nên phức tạp sau khi một số nước tạm dừng sử dụng vaccine của AstraZeneca do lo ngại về độ an toàn. Hiện phần lớn các nước châu Âu đã nối lại việc sử dụng vaccine của AstraZeneca sau khi Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) đánh giá sản phẩm này là “an toàn và hiệu quả”. Tuy nhiên, AstraZeneca mới chỉ bàn giao 30% trong tổng số 90 triệu liều vaccine mà hãng cam kết phân phối cho EU trong quý đầu.

Ủy viên Breton tự tin rằng sớm sẽ có thêm vaccine được chuyển tới khu vực trong thời gian tới. Dự kiến EU sẽ nhận được 300-350 triệu liều vaccine trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6 tới. Ông cho biết hiện có 55 nhà máy đang sản xuất vaccine tại châu Âu.

Cũng liên quan đến vaccine của AstraZeneca, theo khảo sát do hãng YouGov (Anh) thực hiện vào giữa tháng 3, lòng tin của người dân EU đối với vaccine này đã giảm đi sau các cuộc tranh luận về chất lượng sản phẩm của hãng trong những tuần qua. Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn người dân tại các nước thành viên lớn nhất trong EU gồm Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Italy, đều cho rằng việc tiêm phòng vaccine của AstraZeneca là không an toàn. Chuyên gia nhận định việc các nhà lãnh đạo EU quan ngại về độ an toàn của vaccine đã khiến lòng của tin người dân với sản phẩm này bị suy giảm nặng nề. Cụ thể, khoảng 55% số người được hỏi tại Đức cho rằng sản phẩm của AstraZeneca là không an toàn, tăng 15 điểm so với cách đây một tháng. Con số này tại Pháp lên tới 61%.

YouGov đã thực hiện cuộc thăm dò với 2.024 người Đức, khoảng 1.000 người trưởng thành tại mỗi quốc gia EU trong giai đoạn từ ngày 12-18/3 vừa qua.

Trái ngược với xu hướng trên, tại Anh, khoảng 2/3 số người được hỏi đều tin tưởng rằng vaccine của AstraZeneca là an toàn.

Trước đó, WHO đã ủng hộ việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca, đồng thời kêu gọi các quốc gia duy trì việc triển khai tiêm chủng sau khi xem xét các báo cáo về hiện tượng đông máu ghi nhận ở một số trường hợp được tiêm vaccine.

ĐẶNG ÁNH