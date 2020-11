Các nước Nam Á nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải

Các cố vấn an ninh quốc gia của Ấn Độ, Maldives và Sri Lanka đã nhất trí tăng cường hợp tác ba bên về an ninh hàng hải, đặc biệt là về chia sẻ thông tin tình báo. Đây là nội dung trong tuyên bố chung ngày 29/11, được đưa ra sau Hội nghị ba bên cấp Cố vấn An ninh Quốc gia (NSA) lần thứ 4 về Hợp tác An ninh Hàng hải do Sri Lanka tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Cố vấn an ninh của Ấn Độ, Maldives và Sri Lanka.

Cuộc họp có sự tham dự của ông Ajit Doval đại diện cho Ấn Độ, ông Mariya Didi của Maldives và ông Kamal Gunaratne của Sri Lanka cũng như các đại diện của Mauritius và Seychelles.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Nhận thức được tầm quan trọng của diễn đàn trong việc thúc đẩy hợp tác có ý nghĩa ở khu vực Ấn Độ Dương về các vấn đề chung liên quan đến an ninh hàng hải, 3 nước đã đánh giá về môi trường an ninh hàng hải hiện nay trong khu vực. Các bên đã nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa trong việc đối phó với những thách thức này, bảo đảm hòa bình và an ninh trong khu vực vì lợi ích chung”.

Cũng theo tuyên bố, các lĩnh vực hợp tác cụ thể được thảo luận bao gồm nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải, viện trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, tập trận chung, xây dựng năng lực, an ninh và các mối đe dọa trên biển, ô nhiễm biển và di sản hàng hải.

Ba nước cũng trao đổi quan điểm về các mối đe dọa an ninh chung và nhất trí hợp tác rộng rãi thông qua việc mở rộng phạm vi chia sẻ thông tin tình báo, bao gồm cả những vấn đề như khủng bố, cực đoan hóa, ma túy, vũ khí và buôn người, rửa tiền, an ninh mạng và tác động của biến đổi khí hậu đối với môi trường biển.

Cơ chế đàm phán an ninh hàng hải cấp NSA giữa Ấn Độ, Maldives và Sri Lanka được khởi động năm 2011. Đến nay đã có 3 cuộc họp đã được tổ chức. Cuộc họp gần đây nhất do New Delhi đăng cai vào năm 2014.

Tại cuộc họp vừa qua, các bên đã nhất trí thành lập một nhóm làm việc cấp phó cố vấn an ninh quốc gia sẽ họp định kỳ 6 tháng 1 lần để thảo luận tiến độ hợp tác ở cấp cao hơn.

