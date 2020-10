Nga và Pháp hối thúc các bên đàm phán

Trong cuộc điện đàm ngày 20/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về tình hình ở Nagorny-Karabakh, khu vực tranh chấp giữa Armenia và Azerbaijan.

Một vụ pháo kích trong xung đột giữa lực lượng Armenia và Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh ngày 9/10/2020.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Pháp cùng nhất trí rằng Armenia và Azerbaijan nên khởi động lại các cuộc đàm phán quan trọng. Đồng thời cùng nhấn mạnh sẵn sàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ Nhóm Minsk - thuộc Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) - do Nga, Pháp và Mỹ làm đồng chủ tịch, vốn tập trung vào vấn đề Nagorny-Karabakh và trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an LHQ mà 2 nước là ủy viên thường trực. Ngoài vấn đề trên, Tổng thống Macron cũng đề nghị người đồng cấp Putin tăng cường hợp tác song phương trong đối phó với chủ nghĩa khủng bố và vấn nạn nhập cư trái phép. Tổng thống Putin cũng gửi lời chia buồn đến ông Macron về vụ giáo viên môn lịch sử bị sát hại dã man.

Cùng ngày, Armenia và Azerbaijan thông báo ngoại trưởng của 2 nước này sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo tại Washington vào ngày 23/10 tới trong nỗ lực chung nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột đang được coi là nghiêm trọng nhất tại khu vực Nagorno-Karabakh kể từ những năm 1990 của thế kỷ trước.

PHƯƠNG HOA (TTXVN)