Nhật Bản và Hàn Quốc liên tiếp ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai

Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 8/10, Nhật Bản ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai 2.100 tỷ yen (19,82 tỷ USD) trong tháng 8 vừa qua. Đây là tháng thứ 74 liên tiếp Nhật Bản ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai.

Cụ thể, thặng dư thương mại hàng hóa trong tháng 8 đạt 413,2 tỷ yen (124,45 triệu USD), trong khi thương mại dịch vụ thâm hụt 316,6 tỷ yen (2,98 tỷ USD). Thu nhập cơ bản, vốn phản ánh doanh thu từ các khoản đầu tư nước ngoài, ghi nhận mức thặng dư 2.250 tỷ yen (21,21 tỷ USD).

Thặng dư tài khoản vãng lai là một trong những số đo bao quát nhất về hoạt động thương mại của Nhật Bản với phần còn lại của thế giới. Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) và Bộ Tài chính đang theo dõi chặt chẽ số liệu này trước khi có sự thay đổi chính sách, nới lỏng tiền tệ hoặc có những biện pháp siết chặt.

Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) thông báo trong tháng 8 nước này ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai 6,57 tỷ USD, thấp hơn so với mức 7,45 trong tháng trước. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai trong bối cảnh xuất khẩu giảm chậm hơn so với nhập khẩu, khi các nền kinh tế lớn mở lại sau thời gian phong tỏa do dịch bệnh.

Tài khoản vãng lai của Hàn Quốc liên tiếp đạt thặng dư kể từ khi ghi nhận mức thâm hụt lớn nhất trong một thập kỷ vào tháng 4 vừa qua là 3,33 tỷ USD, trong bối cảnh xuất khẩu suy giảm do dịch bệnh.

Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 8 của Hàn Quốc thặng dư 7,1 tỷ USD, cao hơn so với mức 6,97 tỷ USD trong tháng 7. Đây là mức thặng dư cao nhất trong 9 tháng.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu, vốn đóng góp một nửa cho nền kinh tế Hàn Quốc, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 40,7 tỷ USD trong tháng 8, trong khi kim ngạch nhập khẩu giảm tới 17,3% xuống 33,7 tỷ USD do giá dầu thấp.

Trong khi đó, cán cân thương mại dịch vụ của Hàn Quốc ghi nhận thâm hụt 800 triệu USD trong tháng 8, thấp hơn so với mức thâm hụt 1,11 tỷ USD trong tháng 7. Thu nhập cơ bản trong tháng 8 đạt thăng dư 630 triệu USD, thấp hơn so với mức thặng dư 1,95 tỷ USD trong tháng 7.

