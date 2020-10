Ngành vận tải toàn cầu rơi vào tình cảnh khó khăn chưa từng thấy

Đại dịch COVID-19 đã đẩy ngành vận tải toàn cầu, đặc biệt là hàng không, rơi vào tình cảnh khó khăn chưa từng thấy với lợi nhuận lao dốc, sa thải hàng loạt nhân viên và triển vong hồi phục u ám.

Máy bay của hãng hàng không Cathay Pacific tại sân bay Chek Lap Kok ở Hong Kong, Trung Quốc.

Ngày 20/10, hãng hàng không Đức Lufthansa thông báo trong quý 3/2020, hãng này đã thua lỗ 1,26 tỷ euro (1,49 tỷ USD) do đại dịch COVID-19. Con số trên đã giảm nhẹ so với khoản lỗ 1,5 tỷ euro trong quý trước đó, chủ yếu do Lufthansa đã mở rộng lịch bay trong các tháng mùa Hè cũng như giảm đáng kể chi phí vận hành. Việc hãng phải hoàn tiền vé cho khách hàng do các chuyến bay bị hủy chiếm phần lớn khoản thua lỗ trên.

Lufthansa cũng cho biết nhu cầu đi lại bằng đường hàng không dự kiến sẽ vẫn ở mức thấp trong những tháng tới do đại dịch diễn biến phức tạp, nhiều nước áp đặt các hạn chế đi lại để kiểm soát tình hình. Hãng dự kiến sẽ chỉ có thể vận hành ở mức 25% công suất trong những tháng cuối năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.

Giống như các hãng hàng không khác trên thế giới, dịch bệnh COVID-19 đã tác động nghiêm trọng tới hoạt động của Lufhansa. Vào lúc cao điểm của dịch, có tới 700/763 máy bay của hãng phải “đắp chiếu”, trong khi 87.000 nhân viên phải xin cứu trợ theo chương trình làm việc ngắn hạn (Kurzarbeit) của chính phủ. Trong số 9 tỷ euro viện trợ của chính phủ được cấp vào giữa năm nay, 6,3 tỷ euro vẫn còn khả dụng và có thể giúp Lufthansa duy trì hoạt động thanh khoản trong thời gian tới.

Tuy nhiên, do dịch tiếp tục diễn biến khó lường ở nhiều nơi trên thế giới, hãng đang tiến hành “các biện pháp tái cấu trúc ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh,” trong đó có kế hoạch giảm đội bay và cắt giảm ít nhất 27.000 việc làm.

Hãng hàng không Cathay Pacific của Hong Kong đã công bố kế hoạch tái cơ cấu, trong đó có việc cắt giảm hàng ngàn nhân viên và đóng cửa vĩnh viễn công ty con Cathay Dragon. Quyết định mới này đã kéo dài danh sách các hãng hàng không phải thu hẹp quy mô hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch. Theo đó, Cathay Pacific sẽ cắt giảm 5.900 nhân viên, tương đương 17% nhân sự. Cùng với việc ngừng tuyển dụng và nhân viên về hưu, Cathay Pacific sẽ giảm tổng cộng 8.500 nhân sự.

Theo thống kê của Hiệp hội Vận tải hàng không thế giới (IATA), doanh thu của ngành hàng không đã giảm 80% trong 6 tháng đầu năm nay, và các hãng phải tái cơ cấu để có đủ tiền trang trải chi phí bảo trì, bảo dưỡng máy bay, phí sân bay và trả lương cho nhân viên.

Trong khi đó, Công ty Đường sắt quốc gia Canada (CN) thông báo doanh thu trong quý 3 năm nay giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do tác động của đại dịch. Doanh thu trong quý vừa qua của CN ở mức 3,4 tỷ CAD (2,5 tỷ USD), thấp hơn mức 3,8 tỷ CAD của cùng kỳ năm ngoái. Do đại dịch, doanh thu trong quý 2 của CN cũng giảm khoảng 19%.

THANH HƯƠNG (TTXVN)