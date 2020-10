Đức sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 từ các nước thành viên EU

Ngày 18/10, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas (ảnh) cho biết, Berlin sẵn sàng hỗ trợ và tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19 đến từ những nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) có số ca nhiễm tăng mạnh.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhấn mạnh, Đức sẵn sàng đề nghị hỗ trợ trong khả năng cho phép nếu các nước láng giềng gặp khó khăn trong việc ứng phó với sự gia tăng nhanh số ca mắc COVID-19.

Ông cho biết, với hệ thống cảnh báo sớm mới tốt hơn so với hồi đầu năm, Đức hiện có thể ứng phó với dịch bệnh nguy hiểm này tốt hơn so với nhiều nước trong khu vực châu Âu. Do đó, Đức muốn thể hiện sự đoàn kết với các nước thành viên EU trong cuộc chiến chống COVID-19, đặc biệt trong thời điểm khó khăn sắp tới.

Trước đó, nhiều bang ở Đức đã đồng ý tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 từ các nước láng giềng EU, trong đó có Hà Lan. Được biết, EU đã viện trợ 220 triệu euro hỗ trợ việc vận chuyển bệnh nhân, thiết bị và nhân viên y tế điều trị COVID-19 qua biên giới giữa các nước thành viên.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết, Ngoại trưởng Heiko Maas “không có các tiếp xúc gần” với người đồng cấp Áo Alexander Schallenberg tại Hội nghị các Ngoại trưởng EU ở Luxembourg hôm 12/10 vừa qua.

Quan chức này cũng cho biết, các xét nghiệm cuối cùng hôm 16/10 của ông Maas và các nhân viên tháp tùng ông trong chuyến công tác ở Luxembourg đều cho kết quả âm tính.

Cũng theo quan chức trên, Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg được xác nhận đã bị mắc bệnh COVID-19.

