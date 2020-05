Singapore tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế

Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore ngày 26/5 cho hay, nước này đã hạ dự báo lần thứ 3 về tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2020 khi nền kinh tế trong nước đang đứng trước nguy cơ suy thoái nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Cửa hàng bán đồ ăn nhanh McDonald tại Singapore mở cửa trở lại phục vụ người dân ngày 11/5/2020.

Cụ thể, Singapore đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của nước này xuống còn từ -7% đến -4%, so với ước đoán trước đó là từ -4% đến -1%.

Trong quý I/2020, kinh tế Singapore đã giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 4,7% so với quý trước đó, một số liệu ít tiêu cực hơn so với dự báo trước đó.

Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, hiện có một sự bất ổn lớn liên quan tới mức độ nghiêm trọng và thời gian kéo dài của dịch COVID-19 cũng như xu hướng hồi phục kinh tế của Singapore. Singapore cũng hạ dự báo tăng trưởng xuất khẩu phi dầu mỏ của nước này xuống còn từ -4% đến -1%, so với mức từ -0,5% đến 1,5% ước tính trước đó.

Xuất khẩu là một điểm sáng hiếm hoi của nền kinh tế Singapore chủ yếu do nhu cầu gia tăng đối với các loại dược phẩm.

Giới phân tích dự đoán nền kinh tế phụ thuộc thương mại của Singapore có thể sụt giảm mạnh hơn trong quý II/2020 do ảnh hưởng của lệnh phong tỏa mà nước này áp dụng trong 2 tháng, khiến nhiều công sở, DN phải đóng cửa để ngăn chặn sự lan rộng của dịch COVID-19.

ANH QUÂN (TTXVN)