Đơn độc đối mặt với bệnh tật và tuổi già

Đến tổ 7, ấp An Hòa, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, hỏi thăm bà Nguyễn Ngọc Sương (SN 1960), ai cũng biết, bởi hoàn cảnh của bà rất ngặt nghèo: già yếu, ốm đau nhưng không có người thân bên cạnh chăm sóc...

Hội LHPN xã Lộc An thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Ngọc Sương.

Cùng cán bộ Hội LHPN xã Lộc An, chúng tôi đến nhà bà Nguyễn Ngọc Sương. Căn nhà cũ kỹ, xuống cấp, tối om. Lê những bước nặng nhọc cùng sự hỗ trợ của chiếc khung sắt, bà Sương bật công tắc bóng đèn nhỏ ở góc nhà mời khách ngồi. Bà Sương quê ở tỉnh Bình Phước. Sau khi sinh con được vài năm thì chồng qua đời, bà phải đi làm mướn để có tiền nuôi con. Năm 2009, mẹ con bà đến xã Lộc An, huyện Đất Đỏ lập nghiệp. Tại đây, bà thuê một căn phòng trọ rồi làm đủ nghề từ phụ quán ăn đến buôn bán. Con gái bà đã lập gia đình và sinh được một bé trai nhưng vợ chồng không hạnh phúc. Sau khi ly hôn, mẹ con cô con gái bồng bế nhau về ở với bà.

Cuộc sống dù vất vả, nghèo khó nhưng bình yên. Thế rồi bà bỗng chốc rơi vào cảnh cô quạnh gần 3 năm nay, khi người con gái mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Thương nhớ con, bà Sương suy sụp tinh thần, dẫn đến sức khỏe giảm sút. Bà phải gửi cháu ngoại về quê nhờ người thân nuôi dưỡng. Vận xui vẫn chưa hết đeo đuổi khi bà bị té, phải khâu nhiều mũi ở chân. Vết thương còn gây tắc nghẽn tĩnh mạch nên chân bà thường bị sưng, phù nề. Rồi bà còn bị đau xương khớp, dạ dày…

Sức khỏe giảm sút, chân yếu, đi lại khó khăn nên bà không thể đi làm mướn được nữa. “Thấy hoàn cảnh của tôi khó khăn quá, chủ nhà thương tình giảm cho 300 ngàn tiền thuê nhà, còn 700 ngàn đồng/tháng mà tôi cũng không đủ tiền trả. Tôi muốn trở về quê nương nhờ người em gái nhưng lại không nỡ vì em bị bệnh tim, phải phẫu thuật 3 lần, giờ gánh thêm mình nữa sao đành. Ở đây thì chỉ có một mình, tuổi đã xế chiều, lại nay ốm mai đau nên tôi cũng lo lắm”, bà Sương nghẹn ngào nói.

Bà Dương Thị Đoan Trang, Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc An xác nhận, hoàn cảnh của bà Nguyễn Ngọc Sương rất khó khăn. Hàng xóm thương cảm, lo ngại cho bà Sương, cũng qua lại giúp đỡ nhưng khả năng chỉ có hạn. “Từ 1/7/2020, bà Sương đã được nhận trợ cấp với mức 640 ngàn đồng/tháng. Tuy nhiên, do không thể lao động nên khoản trợ cấp này không đủ chi phí trả tiền thuê nhà chứ chưa nói đến tiền sinh hoạt, thuốc men”, bà Trang nói thêm.

Một mình nuôi con. Một mình đối mặt với bệnh tật và tuổi già. Hoàn cảnh của bà Nguyễn Ngọc Sương rất mong nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ, các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ trực tiếp với Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa-Vũng Tàu (68, Trường Chinh, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa), điện thoại: 0254.3533.533 - 0941.666.000. Số tài khoản: 0081001347137 (Vietcombank Vũng Tàu) hoặc trực tiếp gửi cho bà Nguyễn Ngọc Sương, tổ 7, ấp An Hòa, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. ĐT: 0899.797.819. Hoặc liên hệ chính quyền địa phương (ông Ngô Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc An. ĐT: 0907827676).

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU