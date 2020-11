Thông điệp mệnh lệnh trái tim

Trách nhiệm xã hội - Động lực quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững của đất nước và doanh nghiệp. Nghĩa cử ấy, không chỉ xuất phát điểm từ ý thức, lòng nhân ái mà còn được trau dồi và hun đúc qua quá trình tương tác giữa con người với nhau.

Ở một góc độ giá trị kinh tế vô hình, các đơn vị, cá nhân chủ động đã biết cách xây dựng thương hiệu bằng tình thương và bản sắc riêng khi lấy chữ “tâm” làm giá trị cốt lõi cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bà Lê Thị Nguyệt Thu - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sao Mai (ở giữa) tặng quà cho những mảnh đời cơ nhỡ, kém may mắn trong xã hội.

Gặt hái được những thành tựu ấn tượng trên các lĩnh vực: BĐS, nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu, dịch vụ du lịch, xuất khẩu lao động, tư vấn thiết kế - xây dựng - đầu tư tài chính, đặc biệt là năng lượng mặt trời….có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng doanh nghiệp. Chẳng những vậy, Sao Mai còn biết giữ lửa yêu thương, đóng góp tích cực vào các chương trình thiện nguyện.

Hàng trăm tỷ đồng đã được Tập đoàn chung tay với chính quyền địa phương, các đoàn thể thắp sáng bao phận đời bất hạnh, tỏa nắng hàng triệu nụ cười trẻ thơ. Trong đó, phải kể đến hàng trăm căn nhà tình nghĩa, mái ấm công đoàn đã được xây cất thay vào những mái nhà rách nát, xiêu vẹo trải dài trên khắp đất nước.

Mỗi người trong chúng ta ai cũng cảm thấy ấm lòng, khi biết được hơn 10 năm qua, hàng ngàn hộ nghèo ở khu vực ĐBSCL và 1 số tỉnh thành phía Bắc có được cái Tết no đủ sum vầy từ chương trình “Sao Mai ăn Tết với người nghèo”. Những ngày qua, các tỉnh miền Trung đang phải phơi mình gánh chịu những thiệt hại khủng khiếp do thiên tai, mưa bão và lũ lụt giáng xuống, thì tinh thần “tương thân tương ái, cứu giúp đồng loại” lại trỗi dậy trong trái tim những người Sao Mai. Và lúc này đây, sự chia sẻ kịp thời tiếp tục nối dài những nghĩa cử cao đẹp của Tập đoàn.

Sao Mai tặng thiết bị giáo dục cho các trường nghèo ở huyện Tân Châu - An Giang.

Đặc biệt, ASM còn ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục khi ủng hộ hàng trăm triệu đồng để trang bị thêm một số thiết bị cho các trường THPT nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang, đóng góp vào Quỹ khuyến học, khuyến tài….nhằm mang lại những cơ hội tốt, ươm mầm cho tài năng đất nước.

Thực hiện chương trình xã hội hoá giáo dục, Sao Mai Group còn được xem là doanh nghiệp tiên phong khu vực ĐBSCL đã mạnh tay chi 10 tỷ đồng thành lập “Quỹ môi sinh học đường” nhằm cải tạo, xây mới toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh trường học, giúp tạo ra môi trường học tập văn minh hơn cho các em.

Ông Lê Xuân Quế - Phó TGĐ Sao Mai Group (thứ 7 phải qua) trao xe cứu thương cho đại diện Công an huyện Tri Tôn dưới sự chứng kiến của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ Trưởng Bộ Công an.

Nhiều năm qua, các chương trình ủng hộ bệnh nhân nghèo và hỗ trợ thiết bị y tế cũng được Sao Mai đều đặn thực hiện. Ngay từ khi có thông tin ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam, đơn vị đã sớm đồng hành cùng tỉnh An Giang tham gia đóng góp kinh phí mua các trang thiết bị y tế cùng chung tay ứng phó đại dịch. Mới đây, Sao Mai còn tài trợ cho Công an tỉnh An Giang 2 xe cứu thương - trị giá hơn 1 tỷ đồng, giúp người bị tai nạn giao thông cấp cứu kịp thời, đồng thời cũng tổ chức tặng quà, hỗ trợ kinh phí cho một số bệnh nhân, CBCNV của Tập đoàn mắc bệnh hiểm nghèo có điều kiện điều trị tốt hơn,…

Ông Nguyễn Văn Hung - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai (bìa phải) nhận bằng khen của UBND tỉnh An Giang vì doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020.

Bà Lê Thị Nguyệt Thu – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sao Mai trải lòng, “Cuộc đời vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh, rất cần sự chung tay từ những trái tim nhân ái. Chúng ta may mắn có được cuộc sống tốt hơn họ thì hãy mở rộng lòng mình giúp đỡ họ, để thấy rằng cuộc đời này thật trân quý và tươi đẹp biết bao nhiêu”.

Vượt lên trên ý nghĩa nhường cơm sẻ áo thông thường, việc Sao Mai Group thực hiện trách nhiệm cộng đồng thông qua các hoạt động từ thiện, còn hướng đến mục đích góp phần hoàn thành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của xã hội, theo đúng tôn chỉ “tất cả cho cộng đồng và vì cộng đồng”. Triết lý ấy, đã được hơn 12.000 CBCNV trong Sao Mai vận dụng, lan tỏa thông điệp yêu thương đến hàng triệu trái tim nhân loại.

BẢO NGỌC