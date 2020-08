Những lý do Galaxy S20 Plus vẫn được người dùng công nghệ lựa chọn dù Note 20 đã ra mắt

Chắc chắn Galaxy Note 20, Note 20 Ultra và phiên bản cao cấp Note 20 Ultra 5G là những chiếc điện thoại ai cũng muốn được sở hữu trong thời điểm này. Vì máy có nhiều cải tiến đáng tiền và là những mẫu mới hot nhất trên thị trường công nghệ hiện nay. Tuy nhiên với mức giá mới ra không phải ai cũng có thể sở hữu.

Chính vì thế việc lựa chọn Galaxy S20 hay S20 Plus trong thời điểm này là phù hợp nhất bởi:

Giá bán hạ nhiệt

Ngay khi có thông tin về Galaxy Note 20, giá bán Galaxy S20, S20 Plus tại các cửa hàng bán lẻ giảm nhanh chóng. Theo ghi nhận của Di Động Việt, giá bán S20, S20 Plus đã giảm đến 11 triệu so với giá niêm yết. Đây là thời điểm thích hợp để người dùng sở hữu smartphone cao cấp với mức giá cực hời.

Thiết kế thời thượng, hiện đại

Galaxy S20 Plus vẫn đang nằm trong top smartphone có thiết kế hiện đại và sang trọng nhất trên thị trường công nghệ. Thiết kế mới lạ độc đáo với ngôn ngữ kim loại chắc chắn cùng hai lớp kính cường lực.

Máy được trang bị màn hình Infinity-O với cụm camera selfie đặt chính giữa màn hình máy. Cảm biến vân tay siêu âm được đặt bên trong màn hình với khả năng nhận diện vân tay cực nhạy. Mặt lưng thiết kế bằng kính bóng bẩy, đơn giản nhưng rất tinh tế.

Màn hình rộng với kích thước 6.7inch cùng tấm nền Dynamic AMOLED 2x Quad HD+ với tần số quét 120Hz. Đảm bảo độ hiển thị nội dung hình ảnh sắc nét, chi tiết và tốc độ trải nghiệm tuyệt vời. Điện thoại còn có lớp ánh sáng xanh bảo vệ mắt người dùng tốt nhất.

Cấu hình mạnh mẽ

Cung cấp sức mạnh cho Galaxy S20 Plus là chip Exynos 990, hệ điều hành Android 10 và RAM 8GB. Với con chip mạnh mẽ này máy “chiến” được tất cả các nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng và lưu trữ cũng thoải mái hơn nhiều.

Camera nâng cấp

Galaxy S20 Plus sở hữu cụm camera độc đáo mới lạ với camera chính 12MP, đi cùng cảm biến góc siêu rộng 12MP, và cảm biến tele 64GB, khả năng zoom quang học lên đến 3x và zoom lai 30x. Ngoài ra, camera máy còn có thêm nhiều tính năng chụp ảnh nâng cấp, đem đến cho người dùng những bức ảnh chụp đẹp nhất, xóa phông chuyên nghiệp.

Dung lượng pin 4500mAh cho thời lượng sử dụng lâu dài. Samsung Galaxy S20 Plus còn hỗ trợ sạc nhanh có dây 50W, sạc nhanh không dây 30W và khả năng sạc ngược cho các thiết bị khác 20W.

Như vậy, S20 Plus vẫn là flagship đáng mua trong thời điểm này.

