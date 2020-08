Căn hộ vùng giáp ranh Đông Sài Gòn được săn đón

Dòng căn hộ giá quanh hai tỷ đồng có chất lượng, vị trí tốt giáp ranh Đông Sài Gòn với tiện nghi hiện đại, quy hoạch bài bản… được người mua tìm kiếm để an cư và khai thác cho thuê trong tương lai.

Anh Thành Đạt (quận 7), chuyên viên phần mềm tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh đang tìm kiếm chỗ ở mới gần hơn với công ty. Nếu trước đây anh chỉ có thể thuê căn hộ trong những chung cư cũ phía Đông thành phố, nay anh quyết định sở hữu một căn cho gia đình.

"Tôi từng thuê một căn hộ ở Thủ Đức nhưng nhà thuê thì vẫn cảm giác không phải nhà của mình. Chung cư cũng cũ nên không có nhiều tiện ích, chỉ là nơi để ở thôi", anh Đạt chia sẻ lý do tìm nơi an cư riêng.

Chuyên viên 34 tuổi này cũng cho biết, một động lực lớn khiến anh "siêng" tìm mua căn hộ hơn trong thời gian này là lượng lớn nguồn cung tại phía Đông thành phố, kể cả khu vực Dĩ An, Thuận An (Bình Dương), Biên Hòa (Đồng Nai).

Trong khi đó ông Minh Hòa, một giảng viên thường xuyên di chuyển giữa trung tâm TP. Hồ Chí Minh và làng đại học cũng đang tìm mua căn hộ cho bản thân và sau này làm "của hồi môn" cho con gái sắp đến tuổi vào đại học.

"Nhu cầu của tôi là căn hộ tầm trung, trên dưới hai tỷ đồng, ở gần làng đại học, để khi con gái là sinh viên có thể về ở, đồng thời cho thuê", ông Hòa nói.

Dòng vốn đầu tư căn hộ dịch chuyển ra vùng giáp ranh Đông Sài Gòn. Ảnh: Quỳnh Trần

Đại diện một sàn giao dịch bất động sản chuyên phân phối căn hộ phía Đông TP. Hồ Chí Minh cho biết, "làn sóng" người mua tìm kiếm bất động sản khu vực này đang ở mức cao nhất trong khoảng ba năm qua. Sau giai đoạn "vùng trũng" rơi vào quận 2, quận 9, quỹ đất hạn chế tại thành phố đang thúc đẩy nhu cầu tại những nơi xa hơn nhưng vẫn kết nối tốt với khu vực trung tâm.

Vị đại diện này cũng ghi nhận, hiện nhu cầu sở hữu căn hộ đang khá cao tại những khu vực như Khu đô thị Đại học Quốc gia, Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, khu du lịch Suối Tiên... Đây là những nơi quy tụ hàng chục nghìn giảng viên, chuyên gia trong và ngoài nước, sinh viên, người lao động... Lượng cư dân địa phương gồm Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), Dĩ An và Thuận An (Bình Dương) với nhu cầu nâng cao chất lượng sống cũng chiếm tỷ lệ lớn trong số khách hàng quan tâm bất động sản khu vực này.

Theo đó, hạ tầng hoàn thiện, kết nối nhanh chóng đến trung tâm TP. Hồ Chí Minh được xem là lý do hàng đầu giúp bất động sản phía Đông được ưa chuộng. Quỹ đất một số nơi còn dồi dào tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển dự án chất lượng, tiện ích hiện đại, đủ đầy nhưng vẫn trong tầm giá vừa túi tiền với số đông người mua.

Hiện mặt bằng giá bất động sản tại Bình Dương vẫn còn tương đối tốt so với những khu vực lân cận như Thủ Đức, quận 9, quận 2. Báo cáo của CBRE Việt Nam ghi nhận kể cả trong thời gian ảnh hưởng do Covid-19, giá bán trung bình tại thị trường sơ cấp TP. Hồ Chí Minh trong quý I/2020 vẫn tăng 2% so với quý trước và 9% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 44,5 triệu đồng một m2. Lượng căn hộ chào bán thấp trong khi nhu cầu cao, nhất là trên phân khúc trung bình, đã đẩy mặt bằng giá tăng lên.

"Với việc khan hiếm nguồn cung và lượng đặt chỗ vẫn tốt, các chủ đầu tư phân khúc trung cấp có dự án mở bán trong quý đã quyết định tăng giá", bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam nói.

Mặt khác, sự "đổ bộ" của hàng loạt ông lớn bất động sản đã góp phần thúc đẩy chất lượng căn hộ với những tiện ích đa dạng, đáp ứng nhu cầu cư dân và phục vụ nâng cao đời sống tinh thần cho cộng đồng. Trong đó có thể kể đến dự án New Galaxy (Dĩ An, Bình Dương) mới ra mắt thị trường trong tháng 8 do Công ty CP Hưng Thịnh Land là nhà phát triển dự án.

Phối cảnh tổng thể dự án khu căn hộ New Galaxy.

Đại diện Hưng Thịnh Land cho biết, dù mới công bố vào đầu tháng 8, dự án đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. Thông tin từ các sàn giao dịch ghi nhận mỗi ngày đều tiếp xúc hàng chục người quan tâm, dù thị trường đang trong giai đoạn nghe ngóng, hạn chế ảnh hưởng từ Covid-19.

New Galaxy được xây dựng trên diện tích đất hơn 2,9ha mặt tiền đường Thống Nhất (Dĩ An, Bình Dương). Với 6 block 19 tầng, dự án cung cấp căn hộ đa dạng diện tích, phù hợp cả gia đình trẻ, những trí thức đang làm việc tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh hay các chuyên gia đang làm việc trong khu vực và gia đình đa thế hệ. Phát triển theo mô hình "làm việc ở trung tâm, sống ở ngoại thành" kiểu Mỹ, dự án sở hữu những ưu thế về vị trí, hạ tầng, tiện ích và giá bán.

Hình ảnh thực tế căn hộ mẫu New Galaxy.

Khu căn hộ này liền kề Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, cách trung tâm Dĩ An chỉ vài phút di chuyển, kết nối tốt với quận 9, quận Thủ Đức và dễ dàng di chuyển về trung tâm TP. Hồ Chí Minh trong 30 phút. Nhờ tọa lạc tại vị trí quy tụ hàng nghìn trí thức làm việc và học tập nên dự án không chỉ phù hợp làm nơi an cư mà còn đảm bảo lợi nhuận khi khai thác cho thuê trong tương lai.

Không gian phòng ngủ ấm cúng và hiện đại.

Dự án tạo ấn tượng với chuỗi tiện ích đa dạng, nổi bật có hồ bơi trung tâm hiện đại, sân thể thao đa năng, sân chơi cho trẻ, công viên nội khu, khu shophouse phát triển đa dạng dịch vụ phục vụ nhu cầu cư dân. Việc ứng dụng công nghệ nhà thông minh mang lại nhiều giá trị thiết thực và đem đến cho chủ nhân không gian sống tiện nghi, hiện đại.

Công nghệ nhà thông minh được tích hợp trong các căn hộ tại New Galaxy.

Đại diện Hưng Thịnh Land cũng chia sẻ, mục tiêu của dự án là góp phần hình thành cộng đồng trí thức phía Đông thành phố, đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao, giãn dân cho khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Với nhiều ưu thế nổi bật, New Galaxy được đánh giá phù hợp nhu cầu cho người mua ở thực. Ngoài ra, với nhà đầu tư, đây cũng là một cơ hội sáng giá nhằm đón đầu tiềm năng khai thác cho thuê trong tương lai, hướng đến hàng chục nghìn chuyên gia, giảng viên, sinh viên, người lao động đang làm việc, học tập trong các khu vực kế cận.

HỒ THẾ